Mountainbike racen is misschien wel de grootste sport op aarde. Je hoeft alleen maar te kijken naar de spanning en sensatie van de UCI Mountainbike World Cup of evenementen zoals Red Bull Hardline en Red Bull Monserrate Cerro Abajo om de non-stop actie te ervaren die snel rijden op mountainbikes met zich meebrengt.

Je hebt enorm veel vaardigheid, fitheid en mentale weerbaarheid die nodig om off-road te kunnen racen. In Nederland is het echter heel makkelijk om op je fiets te stappen en dit te gaan opbouwen. Dus waarom zou je het niet gewoon zelf proberen?

Nou, behalve dat je warm en comfortabel op je bank blijft met je hartslag onder de 190 bpm, heb je tegenwoordig echt geen excuus meer. Doordat de fietstechnologie is verbeterd, is het nu ook nog moeilijker geworden om iets te breken. Alleen maar voordelen dus!

Toffe evenementen zoals Red Bull Foxhunt in Groot-Brittannië en Ierland, waar amateurs door de jaren heen de kans hebben gehad om te zien of ze een pro als Gee Atherton , Greg Callaghan of Loïc Bruni te slim af kunnen zijn, zijn de ideale motivatie. Frankrijk heeft plannen om in de toekomst een soortgelijk evenement genaamd Red Bull Campo te organiseren.

Dit is waarom je van 2021 het jaar moet maken om diep adem te halen terwijl je wacht het startsein:

1. Fit worden door training

Je ziet het goed. Het eerste voordeel van mountainbike racen is natuurlijk dat je jezelf fit traint. Misschien word je niet direct heel enthousiast als je denkt aan naar de sportschool gaan om jezelf klaar te stomen. Zodra jouw race inschrijving wordt bevestigt, weten we echter zeker dat je direct in beweging wil komen om als eerste over de finish te verschijnen.

Er is geen discipline binnen mountainbiken waarbij je meer kracht en fitheid krijgt dan het mountainbike racen. Meedoen aan een race geeft daarnaast meer motivatie dan iedere andere activiteit, dus let's go!

2. Nieuwe sensaties ervaren

Je kan een pad of parcours tot de centimeter nauwkeurig kennen, toch is het zelf daar racen toch echt een ander verhaal. Als je nog nooit hebt geracet, zullen die nieuwe sensaties gegarandeerd voor een 'holy shit' momentje zorgen.

Racen produceert een unieke mate aan 'positieve stress' en zorgt ervoor dat je je concentreert op elementen van het rijden waar je anders nooit aan had gedacht. Je zult gegarandeerd een geweldige tijd hebben tijdens je eerste race, maar de mentale strijd die je onderweg met jezelf zult voeren, zal je verrassen...

3. Nieuw, glimmend materiaal kopen

Je wilt natuurlijk het beste uit jezelf en je fiets halen. Nou, hier komt 'ie...

Als je iemand bent die van fietsen en fietsuitrusting houdt, dan is aanmelden om tegen andere mensen te strijden een perfect excuus om te 'investeren' in wat toffe nieuwe items. Of het nu gaat om een nieuwe rugzak of een ophangsysteem, wachten op het startsein is een goed excuus om je portemonnee te trekken en jezelf te trakteren.

4. Het recht om op te scheppen

Vrienden zijn geweldig, toch? Sterker nog, het enige dat beter is dan het hebben van vrienden, is het verslaan van je vrienden in een race. In de moderne wereld van de GPS-apps en Strava komen de meeste ritten al op een soort digitaal scorebord te staan, maar je vrienden daadwerkelijk verslaan in een race is zoveel lekkerder.

Enduro is in wezen de perfecte discipline om over op te scheppen, omdat je bij de meeste evenementen het grootste deel van de dag tussen de etappes door rondrijdt met je vrienden. Dat is waar de echte mindgames kunnen worden gewonnen en verloren.

5. Ga reizen

Voor je eerste race, raden we aan om het wat dichter bij huis te zoeken. Niet zozeer omdat het bekend terrein is en dat je misschien een super snelle tijd neer kan zetten, maar vanuit een logistiek oogpunt. Naar een race gaan vereist wat planning, waarbij alles, van reserveonderdelen tot eten en drinken, goed geregeld moet worden. Hoe vaker je racet, hoe beter je hierin zal worden.

Mountainbike races vinden plaats in -je raadt het al- bergen, en wat is een beter excuus dan door lint omringde bergen met ongerepte singletracks om te genieten van een beetje racen? Vul je busje, stel het navigatiesysteem in en hit the road! We garanderen een glimlach op je gezicht van oor-tot-oor wanneer je terugdenkt aan dit avontuur.

