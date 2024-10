Krachtig en niet te stoppen: de evolutie van vrouwen in freeride

Freeride voor vrouwen is nog nooit zo sterk geweest. De evolutie van evenementen voor alleen vrouwen zoals Red Bull Formation en de constante vooruitgang in de scene zal in oktober een keerpunt meemaken, wanneer Red Bull Rampage voor het eerst een vrouweneditie organiseert.

De top van het big-mountain rijden verlegt al sinds het eerste evenement in 2001 de grenzen van de sport, en de eerste vrouwencompetitie biedt de beste vrouwelijke atleten een podium op het grootste toneel in Virgin, Utah. Acht atleten zijn uitgenodigd, onder wie Hannah Bergemann , Camila Nogueira en Vaea Verbeeck, terwijl vier reserves al klaarstaan en wachten op hun kans.

Red Bull Formation showed that female freeriders are ready for Rampage © Emily Tidwell/Red Bull Content Pool

Het is echter niet eenvoudig geweest om tot dit punt te komen. Veel van de vrouwlijke riders hebben tegenslagen overwonnen op hun weg naar de top – vaak moesten ze harder werken en rijden dan hun mannelijke collega’s om zichzelf te bewijzen en hun plek te veroveren in een traditioneel door mannen gedomineerde industrie.

Als pioniers was er ook geen gebaand pad naar de top van het big-mountain rijden, maar dat heeft hen er niet van weerhouden om een freeridegemeenschap te vormen en elkaar bij elke stap te ondersteunen. Een fragment uit Darcy Wittenburgs nieuwste film, ANYTIME , biedt een kijkje in dit netwerk van kick-ass vrouwen, met een groepssessie in de woestijn van Utah.

Hier vertellen de sterren van het segment, Camila Nogueira en Vaea Verbeeck, hoe het was om mee te doen, de progressie van freeride voor vrouwen en hun hoop voor de toekomst van de sport.

3 min ANYTIME – Trailer Kijk hoe de beste freeride-atleten ter wereld mountainbiken op de meest uitdagende locaties.

De beweging vastleggen

"Toen ik over ANYTIME hoorde, was ik zo enthousiast," zegt Camila Nogueira. De 30-jarige Argentijnse, die woont in Aspen, Colorado, was te zien bij Red Bull Formation 2021 en 2022, en ging in 2022 naar huis met de door de rijders gekozen 'Spicy Award'. Ondanks dat ze een van de spraakmakende talenten in het vrouwen freeride is, was dit segment een primeur in haar carrière.

"Het is mijn eerste film ooit, dus het is zo'n trots moment om hier deel van uit te maken. "Weten dat ik in dezelfde video zou staan als alle beste riders ter wereld was een enorme motivatie voor me, maar dat gold ook voor de locatie en het filmen met Anthill Films en Red Bull.

Argentina's Cami Nogueira is stoked to be part of the ANYTIME cast © Sterling Lorenc/Red Bull Content Pool Weten dat ik in dezelfde video zou spelen als de beste riders ter wereld was een enorme motivatie Cami Noguiera

De groep filmde in de woestijn van Utah enkele van de meest iconische lijnen in de freeride-geschiedenis en drukte hun eigen unieke stempel op wat er eerder was: "We filmden drie weken lang in de woestijn. Het was lang en hard werken, en ik ben stoked voor het resultaat."

Voor co-ster Vaea Verbeeck was de voorbereiding op de opnames verre van ideaal. "De dag dat ik werd gevraagd of ik mee wilde doen met de crew voor dat segment, had ik net één ritje op een e-bike achter de rug na het breken van mijn knieschijf," herinnert ze zich. "Ik had drie tot vier maanden niet op de fiets gezeten en ik zat echt in een moeilijke periode."

Toch besloot de 33-jarige Canadese om mee te doen, omdat ze dacht dat er minder druk op haar zou staan doordat het een groepsopname was en geen solosegment – en daar is ze blij om.

Former racer Vaea Verbeeck has found her freedom riding huge desert lines © Sterling Lorence/Red Bull Content Pool

"Het is gewoon een groep meiden in Utah. We wilden uiteindelijk vrouwen Red Bull Rampage zien doen, en dat gaat dit jaar nog gebeuren . Toen hadden we daar geen idee van. Ik was gewoon enthousiast om samen wat te bouwen en te rijden."

Constante progressie

Verbeeck ziet het ANYTIME-segment als de nieuwste stap in de vooruitgang van vrouwen in freeride. "Er is zoveel meer variatie in de freeridewereld," zegt ze. "Het is gaaf om categorieën te openen voor vrouwen in al deze disciplines en verschillende stijlen van big-mountain freeride.

"We hoeven niet te volgen wat er al voor ons is – je kunt kiezen wat jou het meest aanspreekt. Het is geweldig omdat er zoveel variatie is en daardoor een grotere groep opkomende rijders zich daarin kan ontwikkelen. Ik ben benieuwd naar de volgende generatie die opgroeit met het besef dat er een mogelijkheid voor hen is."

An all-female freeride part would have been a dream even a few years ago © Sterling Lorence/Red Bull Content Pool

Nogueira is een van die rijders die de kansen die ze krijgt heeft aangegrepen en gelooft dat de scene is veranderd, zelfs sinds ze in 2021 begon met freeriden: "Er was een waanzinnige progressie in de laatste paar jaar. Ik begon drie jaar geleden meer aan freeride te doen en nu is het zo'n ander verhaal."

"Het is zo cool, omdat we elkaar vooruit helpen en we zo'n coole groep meiden hebben. Het is gewoon een droom voor me om bij al deze ervaringen betrokken te zijn."

Ik ben vooral bezig met plezier en ik wil dat het aanstekelijk werkt Vaea Verbeeck

Tegenslag overwinnen

Hun opkomst naar de top van het freeride mountainbiken ging niet zonder uitdagingen. Verbeeck begon haar carrière in het downhillracen, waarbij ze meerdere top 10-posities behaalde tijdens UCI Downhill World Cups, voordat ze de overstap maakte naar de Crankworx World Tour, waar ze twee keer de titel "Queen of Crankworx" won. Pas in 2019 waagde ze zich aan freeride en voelde ze dat ze echt zichzelf kon zijn op de fiets.

"Mijn grootste uitdaging vanaf het begin was dat ik aandacht kreeg puur omdat ik een meisje was – het ging niet om mijn capaciteiten of vaardigheden op de fiets. Daar had ik moeite mee, omdat ik nooit die makkelijke weg wilde nemen," zegt ze. "Een tijdje heb ik mijn vrouwelijkheid volledig opzijgezet en werd ik een van de jongens – ik moest me zo gedragen, omdat ik wilde dat mensen mijn resultaten op papier zagen of de waarde die ik op de fiets kon brengen.

Toen de industrie eenmaal begreep waarvoor ik er was, in plaats van alleen mijn uiterlijk te gebruiken, voelde ik me comfortabeler. Maar het heeft me zeker zes jaar gekost om echt mezelf te kunnen zijn."

The all-girl freeride crw deep in the Utah desert filming ANYTIME © Sterling Lorence/Red Bull Content Pool

"Als vrouw push ik mezelf voortdurend en probeer ik altijd de beste versie van mezelf te zijn," voegde Noguiera eraan toe. "Mijn uitdaging is om elke dag te proberen beter te zijn en deze community te helpen groeien."

Hoop voor de toekomst

Ondanks deze moeilijkheden zijn beide riders optimistisch over de toekomst van freeride voor vrouwen, en ze hopen dat filmsegmenten zoals de groepsvideo in ANYTIME en de Red Bull Rampage vrouweneditie van oktober dit jaar als inspiratie dienen voor iedereen die thuis kijkt.

"Mijn enige doel is om aanstekelijk te zijn," zegt Verbeeck. "Ik ben gewoon bezig met plezier en ik wil dat het aanstekelijk werkt. Ik wil dat mensen opgewonden raken om hun fiets te pakken en met hun crew te gaan rijden, elkaar te pushen en te steunen en zo te groeien. Dat is wat we doen en ik hoop dat het aanstekelijk werkt."