wel. De Spaanse is een tough cookie en hield zich de afgelopen jaren knap staande bij de motoren, tussen de toppers welteverstaan. Sanz deed elf keer mee en wist telkens de finish te bereiken. Dat is al een zeer knappe prestatie, maar helemaal als je weet dat zij acht keer in de top-twintig terechtkwam. In 2015 deed ze iedereen versteld staan met een negende positie in het eindklassement.

De 14-voudige wereldkampioen trial bij de vrouwen gaat nu een nieuwe uitdaging in de Dakar Rally aan. Ze stapt namelijk over naar de auto’s en neemt plaats achter het stuur van een X-Raid MINI. De 36-jarige Sanz deed overigens afgelopen jaar al ervaring op met haar deelname aan de Extreme E-competitie. Met navigator Maurizio Gerini (die ook de overstap van motor naar auto maakt) aan haar zijde moet er een goede klassering in zitten voor Laia Sanz.

De 14-voudige wereldkampioen trial bij de vrouwen gaat nu een nieuwe uitdaging in de Dakar Rally aan. Ze stapt namelijk over naar de auto’s en neemt plaats achter het stuur van een X-Raid MINI. De 36-jarige Sanz deed overigens afgelopen jaar al ervaring op met haar deelname aan de Extreme E-competitie. Met navigator Maurizio Gerini (die ook de overstap van motor naar auto maakt) aan haar zijde moet er een goede klassering in zitten voor Laia Sanz.

is de enige Nederlandse die ooit op de motor deze loodzware race reed en dat doet ze heel goed. In 2022 doet ze voor de negende keer mee en zal de Husqvarna-rijdster wederom een poging wagen om in de top-50 van het motorklassement terecht te komen. Dat moet ook zeker mogelijk zijn, gezien haar vorige prestaties. De kersverse kampioen bij de vrouwen van de FIM World Cup Baja rijdt overigens mee om de prijzen. Doordat de onverslaanbare Laia Sanz richting de auto’s verdween, zou het namelijk niet heel vreemd zijn als Pol op 14 januari voor de tweede keer in haar carrière als beste vrouw bij de motoren wordt afgevlagd.

Al jaren staat ze haar mannetje in de Dakar Rally. Mirjam Pol is de enige Nederlandse die ooit op de motor deze loodzware race reed en dat doet ze heel goed. In 2022 doet ze voor de negende keer mee en zal de Husqvarna-rijdster wederom een poging wagen om in de top-50 van het motorklassement terecht te komen. Dat moet ook zeker mogelijk zijn, gezien haar vorige prestaties. De kersverse kampioen bij de vrouwen van de FIM World Cup Baja rijdt overigens mee om de prijzen. Doordat de onverslaanbare Laia Sanz richting de auto’s verdween, zou het namelijk niet heel vreemd zijn als Pol op 14 januari voor de tweede keer in haar carrière als beste vrouw bij de motoren wordt afgevlagd.

Al jaren staat ze haar mannetje in de Dakar Rally. Mirjam Pol is de enige Nederlandse die ooit op de motor deze loodzware race reed en dat doet ze heel goed. In 2022 doet ze voor de negende keer mee en zal de Husqvarna-rijdster wederom een poging wagen om in de top-50 van het motorklassement terecht te komen. Dat moet ook zeker mogelijk zijn, gezien haar vorige prestaties. De kersverse kampioen bij de vrouwen van de FIM World Cup Baja rijdt overigens mee om de prijzen. Doordat de onverslaanbare Laia Sanz richting de auto’s verdween, zou het namelijk niet heel vreemd zijn als Pol op 14 januari voor de tweede keer in haar carrière als beste vrouw bij de motoren wordt afgevlagd.

, de laatste vrouw die een Dakar-etappe wist te winnen. Helaas viel Gutierrez vroegtijdig uit de Dakar rally, maar ze liet duidelijk haar potentie zien. Deze editie gaat de Spaanse nogmaals in de OT3 van het Red Bull Off-Road Team USA zitten en dus mogen we het nodige vuurwerk verwachten. De 30-jarige orthodontiste zal wederom laten zien wat ze in huis heeft.

schreef in 2021 namelijk geschiedenis tijdens haar eerste poging in de light prototype-klasse. In haar OT3-buggy was ze de snelste tijdens de etappe van Jeddah naar Bisha en trad zodoende in de voetsporen van de legendarische