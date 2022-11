De nieuwe battle royale zit vol met wapens uit Call of Duty: Modern Warfare 2. Beide games zijn dan ook volledig met elkaar geïntegreerd . Naast het strijdtuig hebben ontwikkelaars Infinity Ward en Raven Software de Gulag vernieuwd, Strongholds geïntroduceerd en tal van andere functionaliteiten toegevoegd.

Het meest opvallend is natuurlijk de map Al Mazrah, een fictief gebied in het Midden-Oosten. Je vindt er moderne stedelijke gebieden, landelijke dorpen, vliegvelden, havens en nog meer interessante locaties. Net als in Verdansk en Caldera zijn assault rifles, submachine guns en sniper rifles het meest effectief . Wil je een overwinning in de wacht slepen? Kies dan één van de volgende loadouts.

De TAQ-56 (SCAR)

Het is al snel duidelijk geworden dat de TAQ-56 een uitstekend wapen is om in Call of Duty: Warzone 2 te gebruiken. Deze assault rifle is zeer krachtig en relatief makkelijk in gebruik . Je speelt het wapen al op level 19 vrij, dus je kan er snel mee aan de slag. Dit zijn de beste attachments:

Muzzle : Komodo Heavy

Underbarrel : FSS Sharkfin 90

Rear Grip : FSS Combat Grip

Optic : VLK 4.0

Magazine : 40 Round Mag

De Fennec 45

Voor gevechten op korte afstanden is de Fennec 45 een goede keuze. Deze submachine gun heeft een bijzonder hoge fire rate, wat het een dodelijk wapen maakt. Je speelt de Fennec 45 op level 38 vrij. Bij voorkeur gebruik je de volgende attachments:

Muzzle : FTAC Castle Comp

Laser : VLK LZR 7MW

Optic : Cronen Mini Pro

Magazine : Fennec Mag 45

De MCPR-300

Liefhebbers van sniper rifles en ‘one-shot-kils’ doen er verstandig aan voor de MCPR-300 te kiezen. Met dit wapen heb je immers de grootste kans om een tegenstander met één kogel uit te schakelen. Dit zijn de beste attachments:

Barrel : 22” OMX-456

Muzzle : FTAC Reaper

Magazine : .300 Mag High Velocity

Rear Grip : Cronen Cheetah Grip

Je eerste potjes Call of Duty: Warzone 2

Wie Call of Duty: Warzone 2 voor het eerst speelt en nog niet met Call of Duty: Modern Warfare 2 aan de slag is gegaan, heeft weinig keuzes wat betreft het samenstellen van een loadout . Maar, dat betekent niet dat je niet effectief te werk kan gaan. Er is immers een wapen dat je snel vrijspeelt en bijzonder sterk is.

Spelers hebben al vrij snel toegang tot de M4, een assault rifle die altijd goed presteert in Call of Duty. Zelfs zonder attachments is dit wapen sterk. De Hightower 20” Barrel, VX Pineapple Underbarrel en VLK 4.0 Optic maken de M4 echter nét iets beter.

Speel met verschillende wapens

Met bovenstaande wapens ga je het de tegenstanders zonder twijfel lastig maken. Maar, wil jij ook in de toekomst je mannetje staan in de battle royale, dan moet je zoveel mogelijk wapens en attachments vrijspelen . Dit doe je door met verschillende wapens van verschillende Weapon Platforms te spelen.

Een Weapon Platform is een groep wapens dat van dezelfde fictieve fabrikant afkomt. Door met strijdtuig binnen hetzelfde platform te spelen, krijg je toegang tot extra attachments . Dus, stel die loadouts samen en behaal je eerste overwinningen in Call of Duty: Warzone 2.