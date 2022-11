Domineer met deze Call of Duty: Warzone 2 tips

Call of Duty: Warzone 2 is de nieuwe battle royale van de franchise en is vanaf 16 november voor iedereen gratis te spelen. Hoewel de ontwikkelaars aan de vertrouwde formule hebben vastgehouden, is er met een nieuwe map en functionaliteiten toch het nodige veranderd. Met de volgende tips wordt het net wat makkelijker om in Al Mazrah als laatste over te blijven.

Gebruik de juiste instellingen

Voordat je boven Al Mazrah uit het vliegtuig springt, kijk je bij voorkeur even naar je instellingen. Zo is het onder controller-instellingen belangrijk om te letten op de stick sensitivity en button layout die bij jou past. Ook interact/reload behavior is belangrijk, deze zet je altijd op prioritize interact, want zo pak je wapens, geld en andere voorwerpen sneller op.

Vervolgens schakel bij graphics depth of field, world motion blur en weapon motion blur uit. Dit zorgt ervoor dat je tegenstanders makkelijker kan spotten. Tot slot pas je de field of view aan. Je zet deze het liefst op een waarde van boven de 100. Dit vergroot namelijk je gezichtsveld, waardoor je in één oogopslag meer kan zien.

Selecteer de beste loadouts en wapens

In Call of Duty: Warzone 2 ben je natuurlijk niet alleen afhankelijk van ground loot. Het is ook mogelijk om zelf wapens en loadouts te creëren en deze in-game te bemachtigen. Dit kan via de gratis loadout drop of bij een buy station die je bij een belangrijke locatie kan vinden.

We hebben het in een eerder artikel al besproken, maar wat ons betreft is de TAQ-56 hét ultieme wapen voor de eerste weken van de nieuwe battle royale. Speel je liever met een sniper rifle? Kies dan voor de MCPR-300 . Liefhebbers van een submachine gun hebben aan de Lachmann Sub en Fennec 45 uitstekende wapens.

Mocht je nog geen wapens vrijgespeeld hebben, kies dan de assault rifle M4 en speel er zoveel mogelijk mee. Het is namelijk een prima allround assault rifle om mee te beginnen.

Leer het nieuwe loot-systeem

Call of Duty Warzone 2 loot system © Activision Blizzard

Looten werkt net even anders in Call of Duty: Warzone 2. Het is verstandig om in de eerste potjes die je speelt de tijd te nemen om het te leren kennen. Belangrijk is het onderscheid tussen je loadout en backpack . In je loadout zitten wapens en voorwerpen die je op dat moment gebruikt en de backpack fungeert simpelweg als een tijdelijke opslag.

De talloze voorwerpen vind je in Al Mazrah op locaties waar je ze in het echte leven ook zou treffen. Zo zitten de ziekenhuizen vol met medische voorwerpen , zoals een self-revive kit en vind je geld in een kassa. Dit dwingt je om na te denken over de locaties die je bezoekt.

Diagonaal met de cirkel meebewegen

Tot slot willen we je een strategie meegeven om zo lang mogelijk in leven te blijven. Bij voorkeur land je ergens aan de rand of net buiten de cirkel (safe zone). Wanneer je de belangrijkste loot verzameld hebt, beweeg je diagonaal met de cirkel mee. Zo verklein je de kans dat tegenstanders in je rug lopen en kam je grote gebieden uit.

In sommige gevallen ontstaan er in Call of Duty: Warzone 2 meerdere cirkels. Deze strategie houdt dan nog steeds stand, maar het ziet er dan iets anders uit dan in onderstaande afbeelding.

Call of Duty Warzone 2 circle movement © Activision Blizzard