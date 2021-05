“Voeding is tijdens de Ironman alles. Het kan je maken of breken!”

Na het overleven van een schipbreuk weet Els Visser het zeker: ze heeft zoveel vertrouwen in haar lichaam en uithoudingsvermogen dat ze een grote uitdaging aangaat: de Ironman . In 2018 wordt ze direct Nederlands kampioen, waarna ze nu alle ogen heeft gericht op de wereldkampioenschappen in Hawaï die in oktober plaatsvinden. Met drie trainingen per dag en het pieken in het hoogseizoen is voeding van essentieel belang.

“Vergeet niet te eten! Maakt niet uit wat, zolang het maar veel calorieën zijn!” Els Visser

01 Hoe ziet jouw voedingsschema er op dit moment uit?

Nu ik nog een aantal maanden heb voor de grote wedstrijden, hoef ik nog niet geheel in raceshape te zijn en heb ik geen strak schema. Meestal train ik drie keer per dag en plan ik mijn eten rondom mijn trainingsmomenten. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de training kan ik een inschatting maken van de energie die ik nodig heb en ook van het soort eten dat ik nodig heb. Naast het ontbijt, lunch en avondeten heb ik vaak nog één à twee momenten per dag waarop ik iets kleins eet om te herstellen na het trainen of net die extra energie te krijgen voor de volgende training. In het laagseizoen kom ik meestal drie à vier kilo aan, dit komt omdat ik dan minder trainingsuren maak en ook wat minder let op wat ik eet. En omdat die raceshape nog niet nodig is, is het ook een goede manier om je lichaam te laten herstellen en ervoor te zorgen dat ik wat extra reserves heb en een goede weerstand op kan bouwen.

02 Wat eet je zoal?

Ik probeer een gevarieerd en gezond voedingsschema aan te houden met veel verse en pure producten. Dit vind ik ook het lekkerst! Zo ontbijt ik graag met kwark, noten en fruit. Vervolgens ga ik mijn eerste training doen en dan drink ik direct een eiwitrijke smoothie. Mijn lunch is op dit moment een pokébowl die ik zelf helemaal kan samenstellen. Afhankelijk van de trainingsomvang die ik die dag heb kan ik een low, medium of high energy bowl nemen. En kan ik kiezen uit verschillende voedingsmiddelen waaruit ik mijn eiwitten (kip, zalm, tonijn, feta etc.), koolhydraten (rijst, pasta, aardappel etc.) en vitaminen (salade, verschillende groenten) haal.

Ik vind het fijn om gezonde producten binnen te krijgen en ook mijn eten te mealpreppen, zodat ik niet in de supermarkt tot de verleiding kom om ongezonde calorieën te kopen, zoals chips of chocolade. De voeding is van grote invloed op de kwaliteit van de trainingen die ik doe en hiervoor is het belangrijk dat ik de juiste voedingsstoffen binnenkrijg.

03 Eet je dan altijd gezond?

Nee, ik denk dat het belangrijk is om voor jezelf een goede balans te vinden. Zo kan ik ook prima chocolade eten. En als we in het hoogseizoen zitten en vele uren aan het trainen zijn dan is het zelfs dat het niet zoveel uitmaakt wat we eten, als het maar calorieën zijn. Mijn coach heeft me wel eens uit een training geplukt omdat ik vermoeid was en geen energie meer had. We hebben toen een pizza gegeten, onder het mom van: EET! Om de kwaliteit van de trainingen hoog te houden heeft mijn lichaam die energie nodig en is het belangrijk voldoende calorieën binnen te krijgen. Het soort calorieën gezond of ongezond maakt dan niet altijd uit. Zo lang je het maar combineert met andere voedingsrijke momenten op de dag.

Als ik dichter bij de wedstrijden kom, dan ga ik richting een strakker schema en probeer ik nog één à twee kilo af te vallen. Dit doe ik door in de avond koolhydraten te minderen en de snackmomenten over te slaan. Ik vind het belangrijk om ook niet heel streng met mijn eten te zijn, zeker wanneer ik niet dicht bij de wedstrijden ben. Ik wil ook mijn sociale leven leuk houden, met etentjes en drankjes met vrienden en familie. Daar kan ik ook onwijs van genieten en ik vind die balans heel erg belangrijk. Daar wil ik me ook steeds meer op focussen. Els als triatleet en Els in mijn privé.nbsp;

04 Je favoriete maaltijd is…

Ik denk mijn ontbijt. Simpel en lekker. Ik kan prima met mijn ontbijt avondeten, ha!

05 Hoe ziet zo’n strak schema voor de wedstrijd eruit?

Richting de wedstrijd is het vooral minder calorieën en meer eiwitten met groente. Het is fijn om op mijn wedstrijdgewicht te komen - dus om de kilo’s van het laagseizoen te verliezen - want dan hoef ik minder mee te slepen tijdens de wedstrijd. Voorafgaand aan de race is het vooral belangrijk dat ik mijn koolhydraatreserves opbouw waar ik mijn energie tijdens de wedstrijd uit kan halen. En ook eet ik de laatste twee dagen voor een wedstrijd geen vezels meer. Op deze manier kunnen mijn darmen tot rust komen. Dat heb ik wel geleerd door een aantal maagklachten tijdens een wedstrijd. Ik bespaar je de details, maar dat is niet heel erg prettig kan ik je zeggen.

“Voeding is tijdens de Ironman alles. Het kan je maken of breken!” Els Visser

06 Wat eet je tijdens een Ironman?

Voeding is alles. Het kan je letterlijk maken of breken. Nutrition is the fourth discipline in triahtlon is dan ook wel het motto. Het is heel belangrijk om tijdens de wedstrijd je voeding in orde te hebben. Zo drink ik om de vijftien minuten water. Het hangt van de temperatuur af hoeveel dat is. Verder neem ik om de dertig minuten een gel of poeder waar suikers en zouten in zijn verwerkt. Dat zijn de allerbelangrijkste voedingsstoffen die je tijdens een wedstrijd kan gebruiken. Op de fiets kan ik de eerste negentig kilometer nog wel twee bars eten, maar daarna houd ik alles vloeibaar. Dit is beter voor mijn maag en darmen, die de suikers uit de vloeibare voeding makkelijker en sneller kunnen opnemen dan uit vaste voeding. Poeders en gelletjes zijn een hele fijne uitkomst.

07 Hoe combineer je Red Bull in je voedingsschema?

Voor een race neem ik tweederde Red Bull. Dit doe ik meestal vijftien minuten voorafgaand aan het startschot, vooral om even de kick te krijgen. Daarnaast vind ik het heerlijk om de laatste paar kilometer een Red Bull te nemen. Dit neem ik vooral voor de lekker en als laatste prikkel. Zie het als een soort van beloning om met euforie over de finish te rennen.