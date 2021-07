RB Leipzig vs Ajax: verslaat Brobbey oude club?

Voormalige Ajaxspits Brian Brobbey (19) staat morgen tegenover Ajax met RB Leipzig. Brobbey lag er een tijdje uit door klachten, maar traint nu alweer een tijdje mee met RB Leipzig. Beiden clubs hadden de afgelopen weken trainingsweken en ze sluiten het af met deze wedstrijd. Met het nieuwe seizoen in aantocht is deze wedstrijd een goede graadmeter hoe de clubs ervoor staan. Stormtalent Brian Brobbey spreekt op trainingskamp over zijn doelpunten voor dit seizoen, waarom hij nummer 21 draagt en zijn bijnaam.

Start van het trainingskamp

Het trainingskamp is Saalfelden is de eerste RB Leipzug tenue en tegelijkertijd voor het eerst onder nieuwe coach Jesse Marsch. "Het voelt geweldig om hier te zijn. Het trainingsveld ligt op een top locatie en de omgeving is over het algemeen ideaal. De eerste twee sessies waren intens, maar goed. Ik wil mezelf laten zien op de training en mezelf bewijzen. Ik weet dat de concurrentie sterk is met spelers als Yussuf Poulsen, André Silva en Alexander Sørloth . Uiteindelijk beslist de coach en ik wil mezelf bewijzen voor veel optredens. Mijn doel voor het seizoen is minimaal 12 doelpunten!"

De nieuwe coach

"Jesse Marsch is een uitstekende coach. Dat merkte ik al tijdens ons gesprek en die indruk werd op het veld bevestigd. Hij bezocht me vooraf veel in Amsterdam en ik leerde hem ook kennen voordat ik aankwam. Ik wilde meer weten over zijn speelstijl, zijn idee van voetbal. In video's zag ik dat hij een zeer emotionele coach is, hij kan vlammende en motiverende speeches geven en weet veel van voetbal."

Manier van spelen en idolen

"Scoren is mijn werk! Zo zie ik mijn rol in het team en die wil ik waarmaken. Daarom zoek ik altijd naar de directe weg naar het doel. Wat mij betreft veel vergelijking met Romelu Lukaku. Het is ook een speler waar ik veel naar kijk en tegenop kijk. Hij heeft een ongelooflijke kracht en wil altijd doelpunten maken. Didier Drogba is ook een rolmodel."

Nieuwe woonplaats Leipzig

"Leipzig is een hele mooie stad die veel te bieden heeft. Je kunt hier veel doen en beleven. Ik ga graag naar restaurants of een ijsje eten. Ook al is mijn Duits niet al te best, het werkt op de een of andere manier. Maar ik wil zeker de taal leren."

Nummer 21

"Er zit geen verhaal achter de keuze van mijn rugnummer. Het is toeval dat het eerder werd gedragen door een Nederlander, Justin Kluivert. Het is een mooi nummer. En ik ben ook ingetrokken in het voormalige appartement van Justin, dus waarom niet gewoon zijn nummer gebruiken?

Nog een leuk weetje

Brobbeast is Brobby zijn bijnaam. Deze heeft hij al gekregen toen hij bij zijn voormalige club Ajax speelde. ”Helaas weet ik niet hoe het precies tot stand is gekomen en door wie het is begonnen. Maar dat komt waarschijnlijk doordat ik gespierd en sterk ben.".

De wedstrijd

Leipzig is de nummer twee in de Bundesliga van het afgelopen seizoen en hierdoor zeker een gevaarlijke concurrent voor Ajax. Ajax speelt onder hoofdtrainer Erik ten Hag, die Ajax al veel winst heeft opgeleverd. De wedstrijd is live te zien om 16:00uur op de Facebook en YouTube pagina van RB Leipzig.