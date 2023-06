Welke kleding draag je als mountainbiker?

Mountainbiken kan je in verschillende disciplines , en iedere tak heeft zo zijn eigen klederdracht. Je denkt hierbij misschien aan typische oud-Hollandse folklore, maar dat beeld mag je direct weer uit je hoofd zetten. Eén ding wat in ieder geval nooit mag ontbreken is de helm, want veiligheid staat voorop. Nu zijn al onze Red Bull atleten voorzien van één, of meerdere, kecke helmen dus dat zit wel goed.

01 De cross-country mountainbiker

De snelle rakkers van het stel. Bij x-country draait het maar om één ding, zo snel mogelijk een parcours rijden. Bij de marathon-rijders telt hetzelfde, alleen hebben die wat meer kilometers weg te vreten. Qua kleding mag er weinig in de weg zitten. Je zal de meeste riders dan ook in strakke pakjes zien biken. Zo min mogelijk luchtweerstand, geklapper en overbodige ballast.

Vlad Dascalu in zijn cross-country MTB outfit © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Helm, aangevuld met bril tegen vliegen, zand, etc.

Lycra broek met zeem

Goed aansluitend shirt

Eventueel thermoshirt onder je shirt voor de frissere dagen Lichtgewicht windjack

Sokken, van kort tot halflang

Handschoenen

In de winter (of als het koud is in de bergen) arm- en beenstukken

Je ziet tegenwoordig wel steeds meer bikers voor een wat lossere outfit gaan wat er stoerder uitziet. Vaak kan deze kleding ook beter tegen een valpartij. De lycra kleding scheurt snel. Met de zogenaamde baggy kleding bestaat wel meer kans dat je ergens achter blijft hangen.

02 De enduro / all-mountain biker

De enduro rijders zijn vaak de avonturiers. Snelheid is minder belangrijk dus het hoeft niet allemaal ‘strak in het pak’. Enduro bikers zie je meestal in baggy kleding rijden voorzien van een rugzak om zo dagenlang op avontuur te gaan. In de rugzak gaat natuurlijk extra beschermings-materiaal voor de betere afdalingen.

Tom Oehler en Rob Warner © Lukas Pilz / Red Bull Content Pool

Helm, bril (eventueel goggles als je all-in gaat)

Baggy broek tot over de knieen, versteviging bij de knieën, elastisch rondom de billen voor meer bewegingsvrijheid bij het afdalen

Loszittend shirt met korte of lange mouwen, of eventueel tot onder de elleboog

Wind/regenjack

Hoge sokken

Handschoenen met lange vingers

03 De downhill mountainbiker

Voor de downhill mountainbiker telt dat de kleding functioneel moet zijn, maar nog belangrijker tegen een stootje kan. In de ruige afdalingen naar beneden ga je gegarandeerd een keer op je plaat, en je kleding is dan datgene wat je lichaam beschermd tegen verwondingen. Aangezien je niet naar boven hoeft te fietsen, daar heb je liften of shuttle-services voor, kan de stof gewoon lekker stug zijn.

Valentina neemt wat extra vleugels © Moritz Ablinger / Red Bull Content Pool

Fullface helm met goggles

Lange broek, extra verstevigd bij de knieën, ventilatiegaatjes

Stevig shirt met lange mouwen waar je bescherming bij kan dragen

Hoge sokken

Handschoenen met lange vingers en extra beschermingpads

Stugge schoenen met een zool die veel grip geeft

04 De slopestyle mountainbiker

Als je voor de tricks gaat wil je natuurlijk zoveel mogelijk bewegingsvrijheid. Maar je wil ook zien te voorkomen dat je bij iedere val een nieuw setje kleding aan moet schaffen. Het is dus zaak om de juiste balans te vinden tussen stevig en flexibel. De meeste Red Bull atleten dragen een skinny spijkerbroek, of een lange enduro broek. Deze laatste heeft iets meer bewegingsvrijheid dan de stugge downhill broeken. Maar soms verschijnen ze aan de start in een shirtje met korte broek. Vergeet niet dat de pro’s wel weten hoe ze een val moeten breken!

Emil Johansson gaat voor de zomer 2023 look © Graeme Murray / Red Bull Content Pool

(fullface) helm, eventueel met goggles

Stevige (spijker-)broek, lang of kort

Shirt met lange of korte mouwen, t-shirt kan ook

Sokken

Handschoenen met lange vingers

Stugge schoenen met een zool die veel grip geeft

05 De trail biker

Voor de trail biker telt eigenlijk hetzelfde als voor de slopestyle MTB-er, je wil je goed kunnen bewegen maar ook voldoende beschermd zijn tegen vallen. Danny MacAskill zien we vaak in zijn skinny jeans, longsleeve en handschoenen.

Danny MacAskill krijgt wat nieuwe energie © Dave Mackison / Red Bull Content Pool

Helm

Stevige (spijker-)broek, lang of kort

Shirt met lange mouwen

Sokken

Handschoenen met lange vingers

Stugge schoenen met grip

06 Kledingweetjes

Elk type kleding heeft zijn voor en nadelen. Het grote voordeel van de cross-country lycra kleding is dat deze vocht snel afvoert waardoor je minder snel afkoelt. Daar staat wel tegenover dat je niet na een flinke biketocht in de buurt moet komen van mensen, want je gaat er niet fris van ruiken. Kies je voor kleding met merino wol, dan kan je na je rit gewoon ergens een fris blikje Red Bull bestellen zonder meteen smerig te worden aangekeken. Merino neemt geen geur op, maar voert ook geen vocht af. Je ziet precies waar je gezweet hebt, al ruik je het niet. Dit materiaal is niet mega hufterproof, dus bij een crash zal je (net zoals bij de lycra kleding) waarschijnlijk schade hebben aan je kleding. Uiteraard kan je altijd een setje schone kleding in je rugzak meenemen, dan zit je zeker safe.

Ga je de ruigere avonturen aan let er dan op dat je kleding tegen een stootje kan. Maar ook flexibel is om tijdens het afdalen makkelijk achter je zadel te kunnen hangen. Ventilatiegaatjes zijn handig om niet oververhit te raken, sommige kledij hebben ritsen met daarachter gaas om zo meer lucht toe te laten. Ook het verstellen van de broek moet makkelijk kunnen met handschoenen aan. Meestal zie je rondom de taille een ratelsluiting of klittenband om de broek snel te kunnen verstellen.

Kies bij lange broeken vooral niet voor een model die te wijd uitloopt om contact met de ketting te voorkomen. Gelukkig zijn die meeste broeken die voor downhill of enduro gemaakt zijn hierop voorbereid.

En kies vooral kleding die jij prettig vindt. Enjoy de trails!