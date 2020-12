"Ik vind het sowieso supertof, als was het idee dat break een Olympische sport wordt in het begin een beetje wennen", zo geeft Menno van Gorp (31) toe. "Voor velen in de scene is breaken een cultuur en kunstvorm. Ik voel me ook altijd geroepen om iets te zeggen als mensen het over ‘mijn sport’ hebben. Maar het is hoe dan ook een hele eer om als scene deze waardering te krijgen.

De passie zit hem voor mij vooral in het creëren, dingen verzinnen en eigen moves ontwikkelen. Menno van Gorp Music

Menno van Gorp © Dean Treml

Voor mij is het mooi om mijn ding op een nog groter platform te doen en de liefde voor breaking verder te verspreiden. Het kan voor mij ook een mooi vervolg betekenen. Ik ben in 2024 toch aardig op de highlight van mijn carrière (hij is dan 35, red.) en misschien krijg ik zo een kans om bijvoorbeeld coach of trainer van het Nederlands team te worden."

De Red Bull BC One All Star probeert zijn liefde voor het breaken onder woorden te brengen. "Het is alles voor mij. Ik doe het al meer dan de helft van mijn leven en het heeft zo'n beetje alles bepaald: van muzieksmaak tot kleding, vrienden, waar ik woon en wat voor werk ik doe. Alles staat in verbinding met breaken. De passie zit hem voor mij vooral in het creëren, dingen verzinnen en eigen moves ontwikkelen. Daar win ik competities mee."

Dat hij van Tilburg naar Rotterdam-Zuid verhuisde, heeft ook met zijn scene te maken. "Ik vind al die culturen door elkaar hier heel tof. Dat ligt een stuk dichterbij hiphop dan een suffe woonwijk." Menno is daarnaast nog kunstschilder, heeft een kledinglijn en is vader van een zoon en dochter.

Red Bull BC One

Hij merkt bij de andere b-boys en -girls dezelfde vibe over de Spelen. "We hebben kansen om de jeugd te inspireren en meerdere merken en partijen aan ons te binden. Het opent veel deuren. Dat gebeurde bij de skaters ook en zij konden al goed leven van hun sport. Voor ons is dat lastiger, wij zijn voor een groot deel afhankelijk van Red Bull. BC One heeft de hele scene sowieso veranderd, vroeger was het erg op crews gericht, nu is het een stuk professioneler. Als je BC One wint, krijg je een contract, ga je op wereldtour en kun je leven van het breaken in plaats van dat het overleven is. Dat laatste is voor mij een heel grote motivatie."

Menno zet de dansvloer in de fik! © Little Shao/Red Bull Content Pool

Als je puur rechtenvrije muziek mag draaien, voelt het toch een beetje alsof je de Champions League voetbalt met een bal van de Bart Smit Menno van Gorp Music

Hij ziet ook de valkuilen. "We moeten niet vergeten wat we hebben opgebouwd. We willen niet dat alles om de Spelen gaat draaien, de underground events blijven extreem belangrijk. Alleen de muziek daar is al beter: als je puur rechtenvrije muziek mag draaien, voelt het toch een beetje alsof je de Champions League voetbalt met een bal van de Bart Smit. Daarnaast gaat het ons niet om de competitie, vroeger noemden we het lekker jammen. Dat gevoel moeten we behouden, Red Bull BC One heeft daar echt goede stappen in gezet. Het biedt de hele week allerlei (pre)partys, workshops, talkshows en verschillende soorten battles aan. Daar kan de hele community van snoepen. Als we daar oog voor houden, en daar ligt een belangrijke rol voor mensen die nu aan de frontlinie van de scene staan zoals ik, dan houden we onze cultuur wel in stand en gaat dit vooral gaaf zijn.”

Freeze

Menno werd zelf ver voor de komst van grote evenementen verliefd op de sport. "Een jongen op mijn basisschool deed de Freeze en ik probeerde hem na te doen. Ik kon al goed vallen en zweefrollen over zeven man, aangezien ik een judoka was. Die jongen nam me mee naar een buurtcentrum waar meer gasten aan het trainen waren. Ik ben toen begonnen en nooit meer opgehouden, het was liefde op het eerste gezicht."

Je raakt nooit uitgeleerd met breaken, ik leer iedere dag nog dingen bij Menno van Gorp Music

Ze trainden lange tijd op verschillende plekken, in de buitenlucht, een fietsenstalling of portiekjes van een flat, tot ongenoegen van de Tilburgse politie. "Tot we een plek aangeboden kregen in een wijkhuis." Wat in elke crew weer bleek en nu ook bij zijn Hustle Kidz, is dat Van Gorp de fanatiekste is van iedereen. "Ik vind het gewoon heel tof om iets cools met mijn lichaam te doen. Je raakt nooit uitgeleerd met breaken, ik leer iedere dag nog dingen bij." Het grootste talent is Van Gorp nooit geweest. "Maar ik heb wel altijd veel doorzettingsvermogen gehad. Dat ik later drie keer de Red Bull BC One World Final zou winnen, had ik nooit durven dromen. Überhaupt niet om van breaken te kunnen leven."

Menno van Gorp tijdens de Red Bull BC One World Final 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Videoband