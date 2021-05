Ook wielrenners hebben zo hun eigen ‘taal van de straat’. Sommige woorden zijn nog wel te plaatsen, maar andere zetten je toch aan het denken. En er is niets zo vervelend als je dan het verkeerde antwoord geeft of het verhaal niet begrijpt. Maar niet getreurd, de belangrijkste staan hieronder. Op alfabetische volgorde om het nog net effe wat makkelijker te maken.

Flink aanzetten om je mederenners kwijt te raken. Bij wedstrijden zie je dit vaak richting de finish zodat de wielrenner niet in een té grote groep blijft zitten.

In de verte zie je ze al rijden, en je zal echt je uiterste best moeten doen om bij dat groep je te komen. Aanklampen wil zeggen dat je je bij het groepje voegt.

Dit heeft niets te maken met Froome die zijn kapotte fiets liet liggen en vervolgens rennend richting de finish ging. Een afloper is een band die langzaam leegloopt. Je weet wel: je denkt dat je er nog wel even op kan rijden maar het sissende geluid laat deze hoop snel verdwijnen.

