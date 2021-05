Hiermee vestigt de ‘charity run’ het record als grootste run in de geschiedenis. De achtste editie van de Wings for Life World Run was een spectaculair evenement dat niet alleen de wereldwijde hardloopgemeenschap samenbracht, maar ook als run heel wat te bieden had: Sommigen liepen alleen, of in ontelbare kleine groepjes, door zonovergoten landen in Midden-Europa, soms met besneeuwde bergen op de achtergrond, terwijl anderen in de vroege ochtend of in de schemering langs de oceaan liepen; en één vrouw werd zelfs rennend door hoog gras in Afrika gespot terwijl giraffen toekeken.