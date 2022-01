Op 8 mei 2022 klinkt het startschot voor de 9e jaarlijkse editie van de Wings for Life World Run. Het is een perfect evenement om aan mee te doen tijdens de pandemie, omdat je helemaal alleen kunt rennen, wandelen of rollen en tegelijkertijd teams kunt vormen. Alle deelnemers worden verenigd via de Wings for Life World Run App en de unieke Audio Experience, die je onderweg zal informeren, vermaken en motiveren.

"De Wings for Life World Run is iets waar iedereen aan mee kan doen", zegt Christian Horner , Team Principal en CEO van Red Bull Racing. "Ik heb meegedaan met de App - en ik ben absoluut geen hardloper - maar het was heel leuk, een geweldige ervaring. Het is bovendien voor zo'n fantastisch goed doel, en wij bij Red Bull Racing zijn heel trots dat Wings for Life onze officiële liefdadigheidspartner is. Het hele team zal er ook dit jaar weer achter staan.”

Met de App of een georganiseerd hardloopevenement, alles is mogelijk

Meer dan 180.000 hardlopers en rolstoelgebruikers uit 195 landen namen deel aan de Wings for Life World Run 2021, waarmee het het grootste hardloopevenement in de geschiedenis was. Vanwege de pandemie liepen de deelnemers allemaal afzonderlijk met de Wings for Life World Run App als hun racegids en werden ze achtervolgd door de Virtual Catcher Car. In 2022 kunnen de deelnemers opnieuw met de App lopen waar ze ook zijn of ervoor kiezen om deel te nemen aan een van de georganiseerde hardloop events met een uitgestippelde route. Je kan dit alleen doen, vanaf je eigen voordeur, of maak een Organized App Runs, en ga er lekker met je vrienden op uit.

Ga er samen op uit © Tomislav Moze

De bewegende finishlijn die je inhaalt maakt het uniek

Alle hardlopers en rolstoelgebruikers die meedoen aan de Wings for Life World Run starten wereldwijd op exact hetzelfde tijdstip, 11.00 uur UTC, en rennen of rollen zo ver als ze kunnen. Er is geen vaste finishlijn. In plaats daarvan zullen de Virtual Catcher Cars 30 minuten na het startsein in beweging komen en geleidelijk versnellen om de deelnemers één voor één in te halen. Zodra de Catcher Car je heeft ingehaald, is je persoonlijke race afgelopen. Het bijzondere aan de Wings for Life World Run is dus dat iedereen finisht, hoe ver je ook gelopen hebt!

Iedereen kan meedoen aan de Wings for Life World Run

Het startveld van deze hardloopwedstrijd voor het goede doel is de meest diverse ter wereld, met deelnemers uit 195 landen over de hele wereld. Er zijn enkele van 's werelds topatleten naast beginnende hardlopers, er zijn 18-jarigen en sommige deelnemers die ver in de 80 zijn, er zijn hardlopers en er zijn rolstoelgebruikers: ze zijn allemaal samen op het parcours, ongeacht hun prestatieniveau, en door deel te nemen zijn ze allemaal verenigd in het steunen van ruggenmergonderzoek. 100% van al het inschrijfgeld en donaties van de Wings for Life World Run gaan naar zorgvuldig geselecteerde onderzoeksprojecten en helpen bij het vinden van een genezing voor ruggenmergletsel.

Ydwer & Gert-Jan © Jarno Schurgers

"Het mooie van de Wings for Life World Run is dat absoluut iedereen kan meedoen en deel kan uitmaken van iets heel groots," zegt Anita Gerhardter, CEO van de non-profit stichting Wings for Life. "Vorig jaar was al enorm - ongelooflijk gezien de omstandigheden. Dit jaar hopen we nog groter te groeien. 100% van het inschrijfgeld van de Wings for Life World Run gaat naar de ruggenmergonderzoeken en we hebben de afgelopen jaren geweldige resultaten gezien. We kijken daarom met grote verwachtingen naar de toekomst. Het vinden van een geneesmiddel voor dwarslaesie: het is niet te stoppen!"

Wie wil deelnemen met een App kan nu de Wings for Life World Run App downloaden, zich inschrijven en trainen met de Virtual Catcher Car tijdens een voorbereidingsloop. Alle informatie over de Wings for Life World Run en hoe je kunt deelnemen lees je hier terug .