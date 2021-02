De Wings for Life World Run-app is de life hack die je zoekt

1. Het brengt je in beweging

2. Iedereen kan meedoen (en iedereen zal finishen)!

Net als de Wings for Life World Run zelf, is de app perfect voor hardlopers van alle niveaus, omdat je niet een vaste afstand rent. In plaats daarvan achtervolgt de finish je in de vorm van een virtuele Catcher Car. De spanning van de achtervolging is enorm, net als het gevoel van voldoening wanneer je wordt ingehaald en je run is voltooid.

3. Je eigen doel stellen

4. Je kunt overal en met iedereen hardlopen

5. De App is je eigen persoonlijke trainingsmaatje