10 redenen waarom hardlopen voor iedereen is

Hoe universeel is hardlopen? Voormalig sprinter en hordeloper Colin Jackson vertelt dat de mens fysiologisch gebouwd is om te rennen, terwijl tennisser Nico Langmann vertelt dat hij afhankelijk is van zijn rolstoel, maar dat hij er van jongs af aan in heeft 'gerend'.

De seizoensfinale van Why I Run gaat over het thema waarom hardlopen iets is voor iedereen en zit vol humor en inspiratie als de twee gasten hun meest memorabele Wings for Life World Run-momenten delen. Ze zijn het beiden eens over het belangrijkste punt van voorbereiding op de dag van de wedstrijd.

Luister naar de podcast hieronder en lees verder om 10 redenen te ontdekken waarom hardlopen iets voor ons allemaal is:

01 1. Vrijheid

Jackson was een record hordeloper, maar op de vraag waarom hij vandaag rent, antwoordt hij: "Het is het gevoel van vrijheid. Ik geniet van het landschap, lekker buiten zijn, vrij zijn."

02 2. Frisse lucht en natuur

Als rolstoeltennisser zegt Langmann: "Je zit in een beperkte omgeving, dus ik geniet ervan om in de wijde wereld met mensen om mij heen te gaan 'rennen' in mijn rolstoel. De bergen zijn prachtig en daar geniet ik het meest van."

03 3. Muziek

Als Langmann in de stad aan het rollen is, luistert hij graag naar muziek. Maar verder weg zijn het de geluiden van de natuur die zijn soundtrack vormen. Voor Jackson is het "muziek all the way!"

Hardlopen is zo geweldig omdat het je eigen maakt. Het past bij elke stemming die je hebt. Colin Jackson

04 4. Flexibiliteit

Ga snel, ga langzaam. In de ochtend of 's nachts. Lekker joggen of een flinke run. Met vrienden of alleen. Tijdens het hardlopen kan alles. "Daarom is hardlopen zo geweldig, want je maakt het je eigen," zegt Jackson.

05 5. Haalbare doelen

"Hardlopen gaat van een rustige wandeling, dan wat sneller wandelen, naar een jog en naar een run," beschrijft Jackson. "Je kunt echt haalbare doelen stellen."

06 6. Gemak

Zoals Jackson benadrukt, als het op hardlopen aankomt: "Je kunt het letterlijk overal en altijd doen." Met Wings for Life World Run app kun je vanuit jouw eigen omgeving deelnemen aan een wereldwijd hardloopevenement.

Wings for Life World Run international sports director, Colin Jackson © Ash Narod/Red Bull Content Pool

07 7. Inclusieve community

"Ik denk dat het feit dat iemand in een rolstoel in een podcast over hardlopen zit, het perfecte voorbeeld is van waarom iedereen hier deel van kan uitmaken," zegt Langmann, die op tweejarige leeftijd gewond raakte bij een auto-ongeluk. "Uiteraard zijn er fysieke barrières in mijn leven, dus als ik er deel van kan uitmaken, denk ik dat iedereen dat kan."

08 8. Dankbaarheid

Jackson gelooft dat hardlopen een gevoel van dankbaarheid kan aanwakkeren. "Ik denk dat we de afgelopen jaren geleerd hebben om dingen nooit als vanzelfsprekend te beschouwen. Dus behandel de mogelijkheid om te rennen als een luxe, waardeer het echt'', aldus Jackson.

09 9. Plezier

Langmann vindt deelname aan de Wings for Life World Run zo leuk dat hij er elk jaar ruimte voor maakt op zijn toernooikalender. "Het is zo'n groot hoogtepunt voor mij om zoveel mensen te zien deelnemen," zegt hij. "En het is gewoon een ongelooflijk leuk evenement."

Nico Langmann and Dominic Thiem © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

10 10. Bewustzijn

Als je meedoet aan een evenement als de Wings for Life World Run, breng je ook hoop aan anderen. Jackson herinnert zich dat hij op een dag een verslagen jongen ontmoette en zei tegen hem: "Ik wil dat je weet dat we heel hard werken aan een genezing tegen dwarslaesies."

Langmann voegt eraan toe: "Toen ik deelnam aan de eerste run, ervoer ik een soort vibe die ik nooit eerder had gevoeld. Dat het onderwerp 'dwarslaesie' in de schijnwerpers staat en dat de hele wereld er iets voor doet, dat is iets wat de Wings for Life World Run al heeft bereikt en elk jaar meer en meer bereikt."

Langmann celebrates as he's caught by the Catcher Car. © Philipp Greindl for Wings for Life World Run