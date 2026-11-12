Wings for Life World Run: alles wat je moet weten

Hardlopers over de hele wereld maken zich klaar om mee te doen aan een van 's werelds grootste hardloopevenementen: de Wings for Life World Run . Hardlopers, wandelaars en rolstoelgebruikers komen samen, allemaal met één gemeenschappelijk doel: een geneesmiddel vinden voor ruggenmergletsel.

Hier vind je alles wat je moet weten over de 14e editie van de Wings for Life World Run, of je nu toeschouwer, recreatieve hardloper of doorgewinterde atleet bent.

01 Hoe laat begint de Wings for Life World Run?

Om 11.00 uur UTC gaan hardlopers over de hele wereld van start. Een half uur later is het de beurt aan de Catcher Cars om te vertrekken; ze versnellen geleidelijk totdat elke loper is ingehaald. Het doel is om zo lang mogelijk uit de buurt van de bewegende finishlijn te blijven. Zodra je bent ingehaald, lig je uit de race.

Zelfs de beste atleten worden uiteindelijk ingehaald © Marc Conzelmann for Wings for Life World Run

02 Hoe kun je meedoen?

Er zijn drie manieren om mee te doen. Ten eerste kun je je inschrijven voor een van de officiële evenementen in landen als Polen, Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Wees er wel snel bij, want deze plaatsen zijn snel vol!

Met de Wings for Life World Run-app kun je overal ter wereld meedoen, dankzij de digitale Catcher Car. Die rijdt net zo snel sneller als de fysieke auto’s, waardoor je de spanning voelt van de achtervolging en de motivatie krijgt om net iets sneller te gaan.

Met de app kun je er in je eentje op uit gaan of meedoen aan een van de georganiseerde App Runs die op allerlei geweldige locaties over de hele wereld plaatsvinden. Vorig jaar waren er meer dan 570 door de community georganiseerde App Run-evenementen in 73 landen, met tussen de 100 en 3.000 deelnemers per run.

Er worden App Run-evenementen gehouden in meer dan 70 landen © Petri Saarelainen for Wings for Life World Run

03 Waarom zou je meedoen?

Geen twijfel dat de Wings for Life World Run een geweldige dag wordt, of je nu je persoonlijk record verbreekt, meedoet aan je eerste run of kijkt hoe de profs tot het uiterste gaan.

Maar het is niet alleen je gezondheid die er baat bij heeft. Elke deelnemer rent voor degenen die dat niet kunnen, en 100% van het inschrijfgeld en alle ingezamelde donaties gaat rechtstreeks naar onderzoek naar ruggenmergletsel.

"We financieren niet alleen wetenschappelijk onderzoek, we geven ook actief vorm aan het traject van ontdekking tot behandeling", zegt Anita Gerhardter, bestuursvoorzitter van Wings for Life.

We vieren het enorme bedrag van €8,6 miljoen dat in 2025 is opgehaald © Sebastian Marko for Wings for Life World Run

In 2025 deden 310.719 deelnemers uit 191 landen mee en hielpen ze maar liefst 8,6 miljoen euro in te zamelen. Daarmee kwam het totaalbedrag dat sinds 2014 voor onderzoek naar ruggenmergletsel is ingezameld op 60,53 miljoen euro.

"De vraag is niet langer óf ruggenmergletsel te behandelen zal zijn, maar wanneer", zegt Verena May, uitvoerend directeur Onderzoek bij Wings for Life. "Er lopen nu meerdere therapieën in klinische proeven, waarvan sommige al positieve resultaten laten zien. En er zijn nog veel meer benaderingen die de preklinische pijplijn voeden."

04 Hoe kun je de Wings for Life World Run volgen?

Schrijf je in voor 2027: er is een evenement bij jou in de buurt © Sinisa Kanizaj for Wings for Life World Run

Tienduizenden hardlopers en rolstoeldeelnemers die tegelijkertijd over de hele wereld meedoen, dat wordt vast een spectaculair schouwspel. Enkele van ’s werelds beste langeafstandslopers hebben eerder meegedaan, waaronder de Deense Camilla Pedersen.

The Original Red Bull Red Bull Energy Drink Meer weten

"Ik vind het geweldig om mee te doen aan de Wings for Life World Run, omdat we rennen voor degenen die dat niet kunnen – en het is voor een goed doel," zei ze. "Het is geen gewone race en dat vind ik er juist zo leuk aan – je hebt geen vaste finishlijn, je weet niet wanneer de finishlijn je ‘raakt’. En iedereen kan meedoen."

Volg de actie via de wereldwijde livestream op Red Bull TV. Je kunt de Red Bull TV-app downloaden op je mobiel, smart-tv of streamingapparaat om er makkelijk toegang toe te krijgen.

05 Hoe kan ik doneren?

52 min Beleef 's werelds grootste hardloopevenement opnieuw Hardlopers en rolstoelgebruikers van over de hele wereld renden samen om een remedie te vinden voor ruggenmergletsel.

Of je de Wings for Life World Run nu kunt volgen of niet, je kunt nu al doneren om mee te helpen in de strijd tegen ruggenmergletsel.

Op de website van de Wings for Life World Run vind je ook individuele inzamelingspagina’s. Elke bijdrage maakt een verschil.

Wil je het goede doel van de Wings for Life World Run steunen en op 9 mei meedoen aan de wereldwijde beweging? Je kunt je hier aanmelden.