Luc en Nick rennen al tien jaar voor hun vriend met dwarslaesie

Luc & Nick: ‘’De eerste editie deden we met onze vriendengroep mee aan een Flagship Run op het TT motorcircuit van Assen. Dat was natuurlijk erg bijzonder gezien het motorongeluk van Brian. De tweede, derde en vierde keer liepen we opnieuw met onze hele vriendengroep mee in Breda. Na drie keer op dezelfde locatie, voelde het extra bijzonder toen we voor het vijfde jaar samen naar de Flagship Run in Polen afreisden. Ons doel was om daar €1000,- bij elkaar te lopen. Maar zoveel mensen in onze omgeving kennen het verhaal van Brian inmiddels dat ze gul geven. Dus in 2018 kwamen we uit Polen terug met maar liefst €1300,- voor het goede doel. Dit jaar organiseren we ook een pubquiz op de voetbalclub om zoveel mogelijk geld op te halen. We vonden het ook tof om te zien dat de Wings for Life World Run in het buitenland net zo leeft als in Nederland. De zesde editie gingen we naar Zwitserland. Tijdens deze run hadden we zon, regen, sneeuw, hagel en wind. Een enorm bijzondere ervaring. Ook zijn we een keer in München geweest! Toen begonnen en eindigden we de run in het Olympisch Stadion, dat was echt kicken.''