Wings for Life World Run: het verhaal achter de lopers

De Wings for Life World Run staat weer voor de deur: een unieke hardloopwedstrijd die wereldwijd wordt georganiseerd. Tijdens de race is er een bewegende finishlijn in de vorm van een Catcher Car - een auto die 30 minuten na de start begint met rijden en gedurende de race blijft versnellen. Als de Catcher Car jou passeert, ben je gefinisht. Al het inschrijfgeld is bestemd voor onderzoek naar de genezing van ruggenmergletsel. Sandra Laros en Nick van der Valk hebben beide een bijzondere band met de Wings for Life World Run en leggen je hieronder uit wat dit event zo speciaal maakt, waarom jij je moet inschrijven en natuurlijk hun voorspellingen voor dit jaar in Breda.

01 Eerste winnares in Breda

In 2015 doet Sandra Laros voor het eerst - en eigenlijk per toeval - mee aan de Wings for Life World Run en is ze de winnares bij de vrouwen. "Mijn doel was om 25 kilometer te lopen, maar uiteindelijk werd ik pas na 37 kilometer ingehaald door de Catcher Car", vertelt ze. "Op een gegeven moment ga je wel wat vaker over je schouder kijken of de auto er al aankomt. Ik was helemaal kapot toen ik werd ingehaald. Omdat ik had gewonnen mocht ik kiezen waar ik hem het jaar erna wilde lopen, toen heb ik voor Florida gekozen. Daar heb ik 39 kilometer gelopen."

Sandra Laros wordt na meer dan 37 kilometer ingehaald door de Catcher Car © Jarno Schurgers for Wings for Life World Run

02 Het grootste team van Nederland

Sandra heeft lange tijd op hoog niveau hardgelopen en is al ruim 25 jaar fysiotherapeute bij Fysiotherapie Heusdenhout waar ook dwarslaesie patïenten worden behandeld. "In 2017 kwam de Wings for Life World Run weer naar Breda. Dus het leek me gaaf om gewoon te proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen en daar met veel mensen heen te gaan. Uiteindelijk hadden we toen het grootste team met 150 lopers en rollers, dat was wel heel vet."

03 All-time runners

Nick van der Valk was er vanaf het eerste moment bij: "Ik heb in 2014 voor het eerst meegedaan. De run werd toen georganiseerd op het TT circuit in Assen. Brian, een goede vriend, raakte in 2013 verlamd vanaf de borst door een motorongeluk. Toevallig zag ik een aantal maanden later de Wings for Life World Run voorbijkomen en vond het mooi om daaraan mee te kunnen doen. Dus zijn we met een hele vriendengroep naar Assen gegaan om geld in te zamelen voor Brian."

Nick maakte van dichtbij mee hoe een dwarslaesie iemands hele leven op zijn kop kan zetten. Samen met Luc, een goede vriend van hem, heeft hij ieder jaar gelopen. "We zijn zelfs een aantal keer naar het buitenland geweest om mee te doen. We hebben hem gelopen in Zug (Zwitserland), Poznan (Polen) en in München (Duitsland). Vorig jaar deden we voor de tiende keer mee. Toen hebben we zoveel mogelijk vrienden en familie gevraagd om ook mee te doen en hebben we daar een heel mooi bedrag mee opgehaald. Dit jaar staan we natuurlijk weer aan de start in Breda."

Nick & Luc tijdens een Flagship Run in Duitsland © Red Bull Contentpool

04 Unieke run

Wat maakt de Wings for Life World Run zo bijzonder? Sandra: "De Wings for Life World Run laat je heel erg beseffen dat het altijd erger kan, dat er mensen zijn die gewoon niet meer kunnen lopen. De verhalen achter de mensen maken veel indruk op je." Nick: "Het is natuurlijk iets heel unieks. Het is vet dat iedereen mee kan doen omdat de finishlijn jou inhaalt. Je loopt of rolt de race dus sowieso uit. Maar het mooiste is natuurlijk dat je het voor het goede doel doet en dat je een klein steentje kan bijdragen aan het vinden van een genezing voor dwarslaesies."

Wat is het doel voor dit jaar? Sandra: "Ik heb last van een blessure, dus ik zal niet heel ver lopen dit jaar. Maar ik sta zeker aan de start! Verder hoop ik gewoon dat we met ons team zoveel mogelijk geld op kunnen halen." Nick: "Ik hoop dit jaar zelf wel ongeveer twintig kilometer te lopen, maar vooral dat er weer zoveel mogelijk mensen aan de start staan in Breda."

Wil jij meedoen aan de Wings for Life World Run 2024? Schrijf je nu in voor de AppRun of doe mee in Breda! Inschrijven kan hier .