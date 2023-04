Els Visser: ''Na mijn eerste Ironman overwinning in Maastricht in 2018, voelde ik me direct euforisch. Ik kon het niet geloven. Deze keer was het anders. Ik was zo uitgeput dat ik blij was dat ik de finishlijn haalde en niet flauwviel. Maar met het herstel in de uren na de race, kwam opnieuw dat overweldigende gevoel. Als eerste over de streep komen bij een race als deze is gewoon ontzettend zwaar. Daarom ben ik des te trotser.''