"Deze run voelt echt anders dan andere hardloopwedstrijden!"

Lasse Walker: ’'Ydwer is een Nederlandse fotograaf die gespecialiseerd is in watersport. Hij was heel vaak in Zuid-Afrika als ik aan het trainen was of vette wedstrijden op de planning had. Ik leerde Ydwer kennen toen ik een upcoming rider was. Hij heeft mij toen erg goed geholpen om letterlijk en figuurlijk in de picture te komen door vette beelden van mij te schieten. Ik heb veel tijd met hem doorgebracht, zowel voor werk als privé. Vlak voor zijn ongeluk is hij naar mijn woonplaats Noordwijk verhuisd en ook hier brengen we geregeld wat uurtjes met elkaar door. Ondanks zijn dwarslaesie is Ydwer nog hard bezig met zijn waanzinnige passie en talent in fotografie en andere sporten.’’