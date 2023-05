Wings for Life World Run De Wings For Life World Run komt op zondag 7 mei 2023 naar Nederland! Schrijf je nu in!

Medio januari liep Menno Streefland (27) bij een ski-ongeluk een incomplete dwarslaesie op. Na een operatie in Innsbruck werd hij per ambulance naar Nederland gebracht. Menno werkt aan zijn herstel in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Hij weigert zich te laten ontmoedigen en blijft actief en positief. Menno is het levende voorbeeld van hoe je leven in een split second kan veranderen.