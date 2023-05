Robert Doornbos: "Vorig jaar heb ik een bijzondere avond meegemaakt met Anita Gerhardter, directeur van Wings for Life, tijdens een charity-avond in Huis ter Duin. We hebben uitgebreid gesproken over de foundation en hoe bijzonder het is. Ik ben nog nooit zelf in staat geweest om mee te rennen met de Wings for Life World Run wegens mijn race-activiteiten, maar dit jaar sta ik in ieder geval zelf bij de start. En volgend jaar doe ik zeker mee. Er staat al een groot, rood kruis in mijn agenda, er komt niks meer tussen! Ik draag graag mijn steentje bij en hoop anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Want als we allemaal samenwerken, kunnen we echt een verschil maken in de wereld."