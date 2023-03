''Mensen in een rolstoel zijn de stoersten die ik ken''

Jan-Jaap Zwart: ''Velen zijn van mening dat mensen in een rolstoel niet anders behandeld moeten worden dan andere mensen. Deze gedachte wordt dan ook vaak doorgetrokken naar het ontwerpen van kleding. Ik vind dat er in onze maatschappij sprake is van een soort van contra-inclusiviteit. Velen doen alsof ze geen onderscheid willen maken naar rolstoelgebruikers, maar deze moeten juíst op een andere manier behandeld worden! Het is van groot belang om naar deze zittende doelgroep te kijken op een manier die bij ze past met producten die hen op het lijf zijn geschreven. Stel je voor dat je een paralympische skiër dezelfde jas laat dragen als een olympische skiër. De paralympiër zal verzuipen in deze jas omdat die te ruim is bij de buik en niet ontworpen is om te zitten. Het ontwerp is grof gezegd waardeloos. De hamvraag is: wat is dan inclusief? Dat beide sporters dezelfde jas dragen? Of dat de paralympische skiër een jas draagt die goed zit en hem maximale bewegingsvrijheid en comfort geeft? Het antwoord lijkt me duidelijk.’’