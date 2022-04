Het Nederlandse Wings For Life record van de Virtual App Run staat nu nog op 40,46 km – het record van de fysieke run (gelopen in Breda in 2016) staat zelfs op 64,41 km! Denk jij de Catcher Car dit jaar meer dan 40,46 km voor te blijven?

Wat de Wings For Life World Run zo bijzonder maakt, is dat er geen eindstreep is. Je blijft lopen totdat je wordt ingehaald door de Catcher Car. Deze auto zet 30 minuten na het startsignaal de achtervolging in om één voor één alle deelnemers in te halen. Hoe harder je loopt, hoe langer je de Catcher Car voor blijft en hoe groter de afstand is die je uiteindelijk aflegt. Misschien loop je 5 kilometer, misschien wel een halve marathon. Om het record van 40,46 km in de Virtual App Run te verbreken moet je dus bijna de afstand van een marathon lopen.