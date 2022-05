Wings for Life World Run, Nijmegen 2022 © Aron Suveg for Wings for Life World Run

Zondag 8 mei kwam de wereld samen om te rennen, lopen en rollen voor het goede doel. En wat een dag was het! In 165 landen over de hele wereld liepen 161.892 deelnemers mee met alweer de negende jaarlijkse editie van de Wings for Life Word Run, waarmee er een ongelooflijke 4,7 miljoen euro is opgehaald voor ruggenmergonderzoek.

Wanneer veel mensen hun krachten bundelen, gebeuren er grootse dingen Anita Gerhardter, CEO van Wings for Life

Anita Gerhardter, CEO van Wings for Life vertelt: "Ik ben erg dankbaar dat er vandaag zoveel mensen voor ons doel zijn gaan lopen. In de afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet in de richting van het vinden van een geneesmiddel voor dwarslaesie. Dankzij de deelnemers van vandaag kunnen we doorgaan met het financieren van briljante wetenschappers op hun zoektocht en ontwikkeling voor dit geneesmiddel."

De stichting Wings for Life financiert veelbelovende onderzoeksprojecten voor ruggenmergletsel. Een voorbeeld hiervan is een klinische studie uit Zwitserland genaamd Stimulation Movement Overground (STIMO), die al sinds zijn oprichting wordt ondersteund door Wings for Life. Dit project stelde twee verlamde mannen - de Zwitser David Mzee en de Italiaan Michel Roccati - in staat om op eigen kracht, zonder rolstoel, aan de Wings for Life World Run deel te nemen.

Een ander baanbrekend project dat Wings for Life steunt is een klinische studie in de VS die RESET heet en gefinancieerd is met 7 miljoen dollar. Het doel is om beschadigde zenuwen te laten hergroeien.

Met een gelijktijdige start over de hele wereld is het weer natuurlijk altijd een fascinerend onderdeel van de loop, en de omstandigheden waren dit jaar enorm divers. De warmste temperatuur werd met 42 graden in Jaipur, India, gemeten en de koudste temperatuur was -8 graden in Nuussuag, Groenland. Het mooie van 's werelds grootste hardloopevenement was dat het niet uitmaakte waar de lopers waren of wat hun persoonlijke doelen waren: ze maakten allemaal deel uit van iets groots en bijzonders.

De sportieve kant van het evenement was ook zeker spannend. Deelnemer Nina Zarina liep met de app in Santa Monica, Californië, en bleef de Virtual Catcher Car 56 kilometer voor en won voor de vierde opeenvolgende keer. Hierdoor heeft zij meer overwinningen op haar naam staan dan wie dan ook in de geschiedenis van het evenement. Bij de mannen was het een nagelbijter, de Japanner Jo Fukuda bleef in Fukuoka 64,43 kilometer lang uit de handen van de Catcher Car en pakte daarmee zijn eerste wereldwijde overwinning.

In totaal hebben de deelnemers van 2022 een verbazingwekkende 1.906.835.304 stappen gezet voordat ze werden ingehaald door de Catcher Car. Hierbij legden ze elk een gemiddelde van 11,9 kilometer af!

De Wings for Life World Run van volgend jaar wordt een speciale editie. De 10e editie vindt plaats op 7 mei 2023 en de inschrijvingen zijn al geopend. Veel deelnemers hebben zich direct na de race op 8 mei al ingeschreven voor de 10e verjaardag, en dat kan jij ook.

Alle resultaten en informatie over de 10e editie van volgend jaar kun je vinden op de Wings for Life World Run website !