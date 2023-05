Voor ons voelt de Wings for Life World Run als een feestdag

Esther Visser: "Na Justins ongeluk voelden we ons vooral machteloos. De Wings for Life World Run was de ultieme mogelijkheid om Justin en zijn dierbaren te steunen. We richtten team ‘Wings for Justin’ op en trainden met een grote groep collega’s. We braken zelfs persoonlijke records tijdens de allereerste Flagship Run in Assen. Maar het belangrijkste was dat we wilden laten zien dat we er voor Justin en Erica waren. We bedachten een yel, ’We don’t sweat, we sparkle’ en droegen een t-shirt dat ons bedrijf sponsorde. Het werd een traditie en we blijven meedoen om Justin en anderen te steunen.”