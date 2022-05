Hardloopteams pakken groots uit voor de Wings for Life World Run, doe mee!

Een goed doel nastreven, daar draait het allemaal om bij de Wings for Life World Run, rennen voor diegene die dat niet kunnen. Hoewel je in je eentje kunt lopen met de

Door zijn drukke schema kan Alexander-Arnold zelf niet deelnemen aan de run, maar wel zegt hij: "Na het ontmoeten van Emerson Grant in 2019, wilde ik een manier vinden om Wings for Life te steunen. Ik wil zoveel mogelijk aanmeldingen krijgen om geld in te zamelen voor hun doel om een geneesmiddel te vinden voor ruggenmergletsel."

In 2021 wonnen deze renners - een recordaantal van 3.061 deelnemers in totaal - voor het zesde opeenvolgende jaar de categorie teamafstand.

© Flo Hagena for Wings for Life World Run

"Vorig jaar slaagden we erin om gezamenlijk 45.000 km te lopen: een rondje om de wereld," deelt Neuschwander. "Hoe meer lopers, hoe meer donaties - en dat is, samen met deel uitmaken van een geweldige dag hardlopen, het grootste doel voor ieder van ons die deelneemt aan dit geweldige evenement."

© Tyrone Bradley for Wings for Life World Run

Some teams wear costumes to add to the fun

Een van de vele organisaties die hun werknemers motiveren om voor het goede doel te lopen, is de Global Headphones Partner van de Wings for Life World Run, Philips Sports Headphones, die al zijn werknemers heeft aangemoedigd om deel te nemen door hun inschrijfgeld voor ze te betalen.

Het geeft me kracht te weten dat dit evenement bestaat en dat zoveel mensen over de hele wereld eraan deelnemen.

