Als sportdiëtiste werkt Anja Horina met professionele atleten, voetbalclub FC Liefering en Wings for Life World Run-partner Red Bull's Salzburg voetbalteam. Haar handige - Wings for Life World Run voedingsgids - is een geweldige trainingshulp voor op je telefoon.

Wings for Life World Run deelnemers © Cedric Duquesnoy for Wings for Life World Run

01 Plan.Train.Pas aan

Terwijl je je spieren traint, kunt je ook je voeding trainen. Maak een plan met behulp van onze voedingswijzer en probeer aan de hand daarvan uit wat voor jou werkt en wat niet. Wat goed is voor de een, hoeft niet goed te werken voor de ander - luister gewoon naar je lichaam!

02 Geef meer kracht aan je spieren

Je spieren slaan energie op – ze zitten vol met glycogeen – en ook koolhydraten worden opgeslagen om als energie te gebruiken wanneer je traint. Om je spieren tijdens het trainen van snelle energie te voorzien en het langer vol te houden, moet je je glycogeenvoorraden aanvullen met koolhydraten. Daarom zijn koolhydraten belangrijk, vooral voor je training.

Let’s go!

03 1. VOOR DE TRAINING

Eet genoeg koolhydraten – granen, rijst, aardappelen, pasta, muesli en fruit – en drink genoeg!

Eet 3 tot 4 uur voor je training je laatste grote maaltijd, een die makkelijk te verteren is. Iets met weinig vezels en weinig vet, misschien met wat magere eiwitten. Voor de lunch is rijst met groenten en eieren, een boterham met magere kaas en ham of de klassieke pasta met tomatensaus is dan ideaal.

Als ontbijt kun je kiezen voor rijstpudding of pap met fruit of, als je dat lekker vindt, brood met ei of magere kaas en ham. Een glas sinaasappelsap is goed voor de vitaminen, rijk aan vloeibare koolhydraten en een frisse opkikker.

Neem 1 tot 2 uur voor het sporten een koolhydraatrijk tussendoortje: een bananensmoothie, een kommetje pap of muesli of een banaan met een glas sinaasappelsap.

Geeft cafeïne meer energie?

Cafeïne kan je hardloopprestaties verbeteren. De cafeïne uit een koffie, thee of energiedrankjes heeft ongeveer een uur nodig om het meest effectief te zijn. Slechts 2-3 mg kan een verschil maken.

Marcel Hirscher tijdens de Wings for Life World Run in Oostenrijk © Mia Knoll for Wings for Life World Run

04 2. TIJDENS DE TRAINING

"De meeste hardlopers," legt Anja uit, "hebben geen extra koolhydraten nodig bij een training die korter is dan een uur. Maar dat hangt natuurlijk af van de intensiteit van de training en de omgevingsomstandigheden. Als je een intensieve training hebt, kun je een gele banaan, energierepen of een voedingsgel pakken, als je daar behoefte aan hebt. Gedroogd fruit is voor sommige mensen een geweldig tussendoortje - probeer het eens uit! Het gaat erom uit te vinden wat voor jou werkt."

Hetzelfde geldt voor vloeistof - bij voorkeur sportdrank. Zoek uit wat voor jou comfortabel voelt, zodat je maag niet rond klotst. Je wilt niet het gevoel hebben dat je overvol zit met vloeistof. Ongeveer 400 - 800 ml per uur is een goede hoeveelheid, maar test het uit.

05 3. NA DE TRAINING

Na de training is het simpel: bijtanken, herstellen, rehydrateren.

Vul je energievoorraad aan met koolhydraten, herstel je spieren met eiwitten en rehydrateer je lichaam met verloren vloeistoffen en elektrolyten.

Recept: Anja’s herstelshake

Meng magere melk, magere yoghurt of kwark, bananen, bessen, havermout en een beetje honing. Goed mengen en drinken maar!

Alternatieve carb boosts

• 500 ml bananenmelk

• 200 g fruit yoghurt met een sportreep

• Het liefste met een sportdrankje en/of water

Andreas Goldberger tijdens de Wings for Life World Run in Oostenrijk © Mia Knoll for Wings for Life World Run

Na training maaltijd

Na je cooldown en het stretchen is het bereiden van een gezonde maaltijd heerlijk om bij te tanken - en te ontspannen! Naast een eiwitrijke kipfilet kun je een derde of de helft van het bord vullen met je favoriete koolhydraten om je energievoorraad weer aan te vullen en een stapel groenten die je weerstand verhogen. Drink er een goed glas water bij om je lichaam te helpen de zouten en voedingsstoffen uit de maaltijd op te nemen - je hebt nu niet per se een sportdrankje nodig.

H2O & Co

Hydratatie voor, tijdens en na de training is een essentieel onderdeel van je voeding. Hoeveel vocht je lichaam nodig heeft, wordt onder meer beïnvloed door de temperatuur, de duur van de training, de vochtigheidsgraad, de hoogte en het zweetverlies.

Omdat ieders vochtverlies zo verschillend is, moet je je eigen vochtverlies leren kennen met behulp van een zweettest. Hoeveel je zweet bepaalt namelijk de hoeveelheid vocht die je moet aanvullen om gehydrateerd te blijven.

De zweettest

1. Weeg jezelf in je ondergoed voor je training

2. Doe je training

3. Weeg jezelf in je ondergoed na je training

Resultaat: Het verschil tussen het eerste en tweede gewicht geeft aan hoeveel vocht je hebt verloren. Als je heel precies wilt zijn, kan je de hoeveelheid vocht die je gedronken hebt bij je gewichtsverschil optellen.

Drink 150% van je verloren hoeveelheid vocht er weer bij.

Thomas Morgenstern tijdens de Wings for Life World Run in Oostenrijk © Sam Strauss for Wings for Life World Run

06 8 mei: De Wings for Life World Run Wedstrijddag

Op dit punt zal je je lichaam en dieet vast goed kennen, maar hier zijn een paar tips om je te helpen het beste uit je lichaam te halen en je prestaties te verbeteren.

1 tot 2 dagen voor de wedstrijd

Verhoog je koolhydraten inname en verminder je vezel inname om maagproblemen te voorkomen. Probeer 36 tot 48 uur voor de wedstrijd zoveel mogelijk koolhydraten tot je te nemen in maaltijden, snacks en drankjes.

1 dag voor de wedstrijd

Bereid al je eten en drinken voor, zodat je je zondag 100% op je wedstrijd kan richten. Houd je maaltijdplan bij de hand en eet maaltijden waarvan je weet dat je lichaam er goed op presteert - dit is niet het moment om iets nieuws te proberen!

3 tot 4 uur voor de wedstrijd

De Wings for Life World Run is een wereldwijd evenement in verschillende tijdzones, dus de laatste grote maaltijd voor de loop is voor iedereen een andere. Met deze laatste maaltijd vul je je glycogeenvoorraden aan en hydrateer je je lichaam.

In Nederland begint de wedstrijd om 13.00 uur, dus je hebt een koolhydraatrijk ontbijt nodig, misschien muesli met een banaan en melk, plus een smoothie. Een grote kom pap met fruit of een boterham met magere ham en kaas is ook goed - en vergeet niet wat vruchtensap en/of water.

1 tot 2 uur voor de wedstrijd

Snack tijd! Als je weet dat je lichaam het aankan, kun je wat rijst of pasta eten. Er is ook altijd nog de klassieke combinatie van een banaan met een energiereep. Een koolhydraatshake is ideaal als je aan het opwarmen bent voor een App Run-evenement. Shakes zijn makkelijk te maken, en makkelijk te verteren.

Zorg dat je voeding in orde is en je zult een fantastische Wings for Life World Run hebben! Je loopt voor hen die dat niet kunnen! We zijn zo trots op elke kilometer die je aflegt!