De jubileumeditie van deze ‘charity run’ was wederom spectaculair. 100% van het startgeld gaat naar onderzoek voor de genezing van ruggenmergletsel. Dit goede doel brengt een wereldwijde hardloopgemeenschap samen waarbij de deelnemers via de Wings for Life World Run app konden rennen op de locatie van hun voorkeur of bij een georganiseerde app run.

“Het is zo uniek om al deze mensen vandaag te zien rennen. Speciaal voor degenen die dat niet kunnen. Mijn tip voor vandaag is: Gas er op! Daag jezelf uit en denk na over hoe dankbaar je bent dat je überhaupt mee kan rennen. Dus zoek die limieten op en ontzettend gaaf dat jullie erbij zijn!” aldus Robert Doornbos.

