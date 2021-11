Een wingsuit, hoe werkt dat nou? Cédric Dumont legt het uit!

Voor de meeste mensen lijkt een skydiver of BASE-jumper als een waaghals in een batman kostuum. In werkelijkheid is het echter iets gecompliceerder. Red Bull BASE-jumper Cédric Dumont neemt je mee in zijn leefwereld.

How a wingsuit works © [unknown]

1. De afsprong

Ik woon in België en hier hebben we geen bergen om te kunnen BASE jumpen. Het uittesten van mijn wingsuit doe ik vooral via skydiven. Deze afbeelding werd trouwens enkele milliseconden nadat ik uit het vliegtuig was gesprongen genomen.

2. Het pak

Of ik nu spring uit een vliegtuig of vanaf een berg: ik gebruik telkens hetzelfde pak. Ik vind het belangrijk om me 200% goed te voelen in het pak en perfect te weten hoe het op elke omstandigheid zal reageren.

De huidige wingsuits hebben een 'glide ratio' van 4 op 1. Dat wil zeggen dat voor elke 4 meter je beweegt, je 1 meter daalt. De maximale snelheid bedraagt dan ongeveer 150km/h.

3. Roosters

Van zodra ik spring, zorgen deze roosters ervoor dat mijn pak gevuld wordt met lucht en onder druk geraakt. Hoe sneller het pak opgeblazen wordt, des te beter het zal presteren.

4. Vleugels

Je armen helpen om je vleugels te spreiden. Hier heb je grotendeels spierkracht in de armen voor nodig, hoewel ook de overdruk in het pak je wat helpt. Schuimrubber aan de voorkant van de armen zorgt dan weer voor een vlotte luchtstroom aan het oppervlak van de vleugel.

5. Parachute

De parachute is volledig ingebouwd in het pak. Naargelang de sprong kunnen de parachutes aangepast worden. De handgreep van de parachute is achteraan. Het vereist veel coördinatie om tijdens het openen van de parachute stabiel te blijven.

6. Go Pro

Ik neem bij elke sprong mijn GoPro mee. En neen, ik word niet gesponsord door hen. Ik vind het gewoon super cool om achteraf telkens de sprong te herbeleven.

7. Reserve hendel

Die wil je uiteraard liefst nooit gebruiken, maar ze is er gelukkig wel als je ze nodig zou hebben. Deze rode hendel opent je reserveparachute indien je te snel zou dalen of er een probleem is met de eerste parachute.

8. Schoenen

Doet er niet zoveel toe. Als ik er me maar comfortabel in voel. Vaak zijn het dezelfde schoenen die ik gebruik voor te gaan skateboarden.