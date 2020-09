Bensink en Mechielsen winnen Dutch Qualifier Pump Track!

Roosendaal stond vandaag helemaal in teken van de Nederlandse kwalificaties voor de pump track wereldkampioenschappen. Op één van de grootste pump track banen ter wereld namen de mannen en vrouwen het tegen elkaar op voor die felbegeerde ticket naar de wereldkampioenschappen die in 2021 gehouden worden.

Roosendaal stond vandaag helemaal in teken van de Nederlandse kwalificaties voor de pump track wereldkampioenschappen. Op één van de grootste pump track banen ter wereld namen de mannen en vrouwen het tegen elkaar op voor die felbegeerde ticket naar de wereldkampioenschappen die in 2021 gehouden worden.

Roosendaal stond vandaag helemaal in teken van de Nederlandse kwalificaties voor de pump track wereldkampioenschappen. Op één van de grootste pump track banen ter wereld namen de mannen en vrouwen het tegen elkaar op voor die felbegeerde ticket naar de wereldkampioenschappen die in 2021 gehouden worden.

In de ochtend begonnen de trainingen, gevolgd door individuele races waarbij getimed werd. Vanaf de halve finales werden er head-to-head races gereden waarbij de snelste rider steeds doorging naar de volgende ronde.

In de ochtend begonnen de trainingen, gevolgd door individuele races waarbij getimed werd. Vanaf de halve finales werden er head-to-head races gereden waarbij de snelste rider steeds doorging naar de volgende ronde.

In de ochtend begonnen de trainingen, gevolgd door individuele races waarbij getimed werd. Vanaf de halve finales werden er head-to-head races gereden waarbij de snelste rider steeds doorging naar de volgende ronde.

Regen, zon, regen, zon