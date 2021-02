Een spatbord of een Ass Saver is onmisbaar tijdens de wintermaanden

Een spatbord of een Ass Saver is onmisbaar tijdens de wintermaanden . "Als de wegen nat zijn, kom je dan thuis met kleren die een stuk minder vuil zijn en - belangrijker nog - je vrienden zullen je heel dankbaar zijn als je in groep rijdt!"

Neem altijd een herstelkit mee . "Die van mij bestaat uit een goede zakpomp of CO2 patronen, 1 of 2 reserve binnenbanden (afhankelijk van hoe lang de rit is), bandenlichters, een multitool en een masker in Covid-tijden."

Zorg dat je zichtbaar bent op de weg . "Een voorlicht is uiteraard noodzakelijk als je 's morgens vroeg of 's avonds de weg op gaat. Wat het achterlicht betreft, raad ik aan om altijd een knipperlicht te gebruiken. Zo ben je nóg beter zichtbaar, zeker op een grijze winterdag."

