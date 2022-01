Als wielrenner of mountainbiker zit je natuurlijk zoveel mogelijk in het zadel. En dat is logisch. Maar met die korte dagen, lage temperaturen en nattigheid is dat niet altijd even leuk. Maar goed nieuws! Om in topconditie te komen kan je ook je training lekker variëren. Het grootste voordeel hiervan is dat je als veelzijdigere fietser de zomer in gaat. Wat je zoal kan doen? Wij geven je wat tips!