Lollipopman

Misschien wel het meest bizarre woord in het pitstopwoordenboek: de lollipopman. Je hoeft niet op tv te zoeken naar iemand met een stokje vol zoetigheid in zijn mond, in de F1 is de lollipopman degene die het 'start/stop' bordje vasthoudt dat coureurs voor hun neus zien als ze een bandenwissel maken. Dit bordje wordt door zijn langwerpige vorm een lollipop genoemd en degene die hem vasthoudt is dus de lollipopman. Dit is geen lullige functie: als de lollipopman zijn bord omhoog doet, is dat voor een coureur het sein om weer gas te geven. Hij moet dus in de gaten houden of alle banden erop zitten én of er geen andere auto aankomt. Lollipopman is wel een uitstervend beroep: steeds vaker wordt deze vervangen door een stoplicht, dat bevestigd is aan de pitinstallatie.