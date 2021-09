Zo word je een professionele gamer volgens G2 Pyth

Als je advies nodig hebt over een potentiële carrière in esports moet je bij niemand anders dan Jacob 'pyth' Mourujärvi zijn. De 27-jarige Zweed is onderdeel van het G2 Esports Team en is één van de beste Valorant spelers op dit moment. Negen jaar geleden studeerde hij nog om een echte IT’er te worden.

“Ik had nog geen idee wat mijn toekomstige carrière in zou houden, maar ik vond het wel fijn om met computers te werken,” aldus Jacob. Hij speelde gedurende deze periode Counter-Strike: Global Offensive. Een aantal spelers vroegen of hij met hen een team wilde beginnen. Dat bleek het begin te zijn van een lange, succesvolle carrière. “Ik werk nu elke dag met computers.”

Lees hier een aantal waardevolle lessen die pyth heeft geleerd gedurende zijn onorthodoxe carrière.

pyth © Yung Eldr

Focus op je passie

Toen Jacob op zijn 18e stopte om naar te school te gaan, speelde hij vijftien uur per dag CS:GO. “Ik sliep pas om 8 uur ´s ochtends, werd wakker om 5 uur ´s middags en zo ging het door. Toen ik er achter kwam dat dit mijn echte carrière kon worden, veranderde ik mijn routine en ging ik als een professional denken. Ik stopte met trollen en zeiken en ben nu al veertien jaar lang een aardige gozer al zeg ik het zelf.”

Weet waar je goed in bent

Pyth is een meesterlijke ´clutcher´ waardoor hij moeilijke situaties makkelijk naar zijn hand kan zetten. Dit liet hij afgelopen februari zien toen G2 de eerste Red Bull Home Grounds competitie won en in 2014 vernederde hij in CS:GO zijn toenmalige rivalen Ninjas in Pyjamas door op zijn gemak een 1 tegen 4 clutch te winnen. Twee jaar later speelde hij zelf voor de Ninja’s. “Bewijs jezelf en dan zien mensen jou wel staan,” zegt hij. “Er zijn geen kortere wegen naar succes. Je moet jouw eigen succes kweken. Maar vergeet niet om plezier te hebben want anders kom je nergens.”

Valorant © Riot Games

Stap uit je comfortzone

Pyth betrad compleet nieuw terrein in 2015 toen hij hielp met het opbouwen van het Canadese CS:GO team Luminosity Gaming. “Ik had geen team en ik wou mezelf bewijzen,” zegt de Zweed. “Ik heb door dit project veel van geleerd. Hiervoor klikte ik gewoon op hoofdjes en focuste ik alleen op mijn eigen statistieken. Ik praatte nauwelijks, maar ik werd door [dit project] eerlijker, toegankelijker en gewoon een betere teamspeler.”

Dit succesvolle project was de inspiratie voor een ander project toen hij CS:GO achter zich liet. “Ik zat in een vicieuze cirkel met teams waar ik niet in geloofde. Ik dacht: ´Ik ga gewoon de gok wagen om de beste Valorant speler ooit te worden.´ Het was een flinke uitdaging, maar het was fantastisch.”

Vermijd toxicity

“De mensen die jou continu bekritiseren zijn ook dezelfde personen die de grootste mond hebben,” zegt pyth. “Toen ik CS:GO speelde, kreeg ik continu verwensingen en doodsbedreigingen tijdens een wedstrijd binnen via Twitter. Ik probeerde door middel van oefeningen op een wedstrijd te focussen, maar vergat vaak om deze oefeningen te doen.”

Valorant © Riot Games

Pyth probeerde daarna een andere techniek. “Ik spendeerde veel tijd op de schietbaan in het trainingsprogramma AimLab onder het genot van muziek om in de flow te raken.” Uiteindelijk lag het antwoord voor hem bij het veranderen van game. “De fanbase van Valorant geeft mij heel veel steun.” Goede teamgenoten helpen ook enorm. “In G2 zijn we vrienden in en buiten het spel!”

Kijk naar de toekomst

Pyth is op zijn 27e al een echte esports veteraan. Hij is echter vol vertrouwen dat zijn carrière in esports niet voorbij is als hij zelf niet meer speelt. “Ik wil nog steeds in esports blijven werken, maar dan misschien als coach. Veel spelers oefenen elke dag hun aim, maar ze moeten ook focussen op teamwork en strategieen. Je kan simpelweg niet dezelfde type spelers in één team hebben. Het voetbalteam Liverpool werd bijvoorbeeld beter toen ze de verdediger Virgil van Dijk binnen haalde. Hij is geen officiële aanvoerder, maar hij bracht leiderschap en zelfverzekerdheid met zich mee en dat is een goede kwaliteit om over te beschikken.”

Valorant is beschikbaar op Microsoft Windows; playvalorant.com . Volg pyth op twitch.tv/pyth