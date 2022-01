Als je een dubbele flair doet, doe je eigenlijk een dubbele backflip en dan draai je net op het einde. Bij een driedubbele, doe je letterlijk nog een salto voordat je je schouder laat zakken en draait.

Als je het probeert, is het een waas en ben je op zoek naar herkenningspunten. Ik herinner me dat ik bij elke rotatie bepaalde dingen zag - het plafond en de schuimkuil of de landingsbaan en dat ik mijn rotaties kon tellen. Zo draait veel om weten waar je bent. Wanneer ik een rotatie achter de rug had, was het vergelijkbaar met een dubbele en dat spiergeheugen begon te werken als ik op een bepaald punt was.

Ik moest in de mindset komen dat ik van die schans af zou gaan voor een driedubbele backflip en zo lang mogelijk rechtop proberen te blijven - ik had zoveel extra tijd in de lucht dat ik door mijn gewicht maar een heel klein beetje naar de zijkant te laten zakken al zou doordraaien.