Het is de nieuwste ontwikkeling binnen kiteboarding: de Double Megaloop

Het was Ruben Lenten die basis legde voor het kitesurfen zoals we dat vandaag de dag kennen. Vanaf 2007 was hij de pionier binnen de Big Air discipline, waar hij als eerste ooit verschillende tricks deed. Hij startte met de Megaloop , met bijbehorende rotaties en variaties zoals de Boogieloop , Late Back en de Megaloop handlepass , Kung-fu handlepass en jawel: de S-loop .

Waar Ruben eerder de enige was die plankgas ging kiten, zijn er de afgelopen jaren veel riders bijgekomen die elkaar en de sport verder pushen. Giel Vlugt , Lasse Walker en Marc Jacobs zijn daar een bijzondere selectie van.

Ontstaan van de S-loop

Zo'n tien jaar geleden was het Ruben die als eerste ooit de S-loop inzette. In de tussentijd zijn er meerdere riders geweest die hetzelfde hebben geprobeerd, of beter wilden doen. "Het lukt bijna niemand om de tweede loop (die teruggaat), terug te sturen voordat de eerste loop volledig is gedraaid", legt Lasse Walker uit.

Daarnaast is de maat van je kite natuurlijk erg belangrijk. Ruben legt uit: "Giel heeft de tricks die ik 12 jaar geleden heb uitgevonden naar een hoger niveau gebracht door de S-loop met een 8 meter te doen. Ik deed dit 12 jaar geleden met een 5 meter in hele harde wind, maar wachtte net iets te lang met het terugsturen waardoor mijn loop net niet zo extreem was als ik hoopte."

Het doel van de S-loop is dat je hem op het kritische punt terugstuurt Ruben Lenten

Meer dan tien jaar later, flikt Giel Vlugt het om de S-loop extreem en goed uit te voeren. Waardoor iedereen binnen de scene op scherp staat en zich begint klaar te maken om het (opnieuw) te gaan proberen.

Van S-loop naar Megaloop

Voor de sport een mega ontwikkeling, maar voor Giel was het helemaal nog niet zo voordelig als meerdere kiters de S-loop opnieuw gingen landen. Hij wilde namelijk opvallen met zijn uitvoering van de trick, omdat hij zich wil kwalificeren voor Red Bull Megaloop .

"Het is bij de S-loop mogelijk om voor een shortcut te gaan en eigenlijk vals te spelen", zegt Giel. Hierdoor zorgt de vraag of het extreem en goed genoeg is vaak voor discussie onder kiters.

Giel Vlugt was van plan alles uit de kast te halen en zichzelf te laten zien, omdat hij zich wil kwalificeren voor het meest extreme kite event van Nederland. Het windraam van Red Bull Megaloop gaat namelijk bijna open. Hierom hoopte hij een aantal bijzondere tricks met succes te kunnen landen, zoals de S-loop. Of zelfs een trick te doen die nog nooit is gedaan, zoals de Double Megaloop.

Toen Giel met succes de S-loop landde, terwijl hij hem op het kritieke punt had teruggestuurd, was hij natuurlijk super stoked. Dit was echter van korte duur. Na zijn landing hoorde hij namelijk dat een andere kiter hetzelfde had gedaan. Hierdoor werd hij getriggerd om écht next level te gaan. En wat is er dikker dan voor een nieuwe trick gaan, waar iedereen bang voor is?

Go hard or go home

Anders dan bij de S-loop, is er bij de Double Megaloop maar één optie: je moet vol het risico pakken op een bizarre crash. Je kan enkel hopen dat het goed uitpakt en controleren lukt amper.

Er is bij de Double Megaloop maar één optie: vol het risico pakken op een bizarre crash Giel Vlugt

Niet iedere kiter is er klaar voor om dit risico te nemen, vandaar ook dat de trick niet eerder is uitgevoerd, zegt Giel. "Ik was er ook niet eerder klaar voor". Zijn motivatie om te verbeteren en het beter te doen dan anderen, was echter groter dan zijn angst.

Als eerste ter wereld

"Bij Red Bull King of the Air dacht ik al, tijdens het event wil ik een S-loop of Double Megaloop maken. Off the record had ik al gezegd dat ik dit wilde proberen. Maar ik had meer dan 40 knopen nodig en er was niet genoeg wind".

Er is een reden dat mensen het nog niet eerder hebben gedaan, maar ik was er klaar voor het risico te nemen Giel Vlugt

Het was zijn vriendin Zara die hem het laatste zetje gaf, toen duidelijk werd dat hij met de S-loop niet genoeg ging opvallen. "Ze weet hoe ze mij moet motiveren".

Meerdere pogingen

Toen Giel het water opging, wist hij niet of het hem ging lukken. Zelfs toen hij in de lucht hing, kon hij het niet goed inschatten. En na vijf keer landen is het hem eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. Wat maakt of kraakt het?

"Ik zette hem in en hield de bar vast. Na een loop schuif je normaal de bar van je af. Nu bleef ik de kite doortrekken, alsof ik opnieuw een eerste deed. Opnieuw doortrekken voelde heel verkeerd, maar ik deed het toch. Bij de eerste poging schopte ik mijn board uit en toen crashte ik, maar ik voelde dat het zou kunnen. Bij de tweede poging begon ik ze te landen".

Weinig controle

Dat het goed is gegaan, is echter niet vanzelfsprekend. Anders dan bij een enkele loop is het gevoel van controle bij de dubbele loop veel minder. "Je neemt het risico en ineens sta je nog op je board".

Waar Giel normaal comfortabel is geworden en weet zodra hij in de lucht hangt of hij het gaat redden, heeft hij nu in de lucht eigenlijk geen idee. Wat daarnaast zorgt voor een groter risico, is dat de val veel harder is dan normaal.

Crashen is veel harder, gevaarlijker en heftiger Giel Vlugt

"Normaal als je een loop trekt, dan trekt de kite je horizontaal en dan begin je onder je kite te vallen". "Het duurt nu langer voor de kite om je op te vangen, omdat deze minder snelheid heeft". Dat de kite boven je kan blijven staan en je mogelijk niet opvangt of je zelfs omlaag trekt, zorgt voor veel harder vallen. "Crashen is veel harder, het is veel gevaarlijker en heftiger".

Perfecte omstandigheden

Giel heeft het geflikt terwijl hij niet eens de perfecte omstandigheden had. "De wind was eigenlijk niet hard genoeg", zegt Vlugt. hierom moest hij met een 8 meter gaan, terwijl hij normaal aan een 9 of 10 meter zou hangen.

Wat zijn dan wel de beste condities?

Golven van 1 tot 2,5 meter

Veel periode ertussen, zodat je goed snelheid kan maken

40 tot 50 knopen wind

Skills of techniek?

"Elke goede kiter kan dit doen", zegt Giel. "Lasse heeft er direct meerdere gedaan zonder uberhaupt te crashen". Het zou hem qua techniek vooral zitten in een goede take-off, een goede timing en goed materiaal. Lengte van je lijnen (deze houdt Giel liever geheim), de maat van je kite, de juiste kickers en de juiste windsterkte. Een echte no-go is varen op 4 meter hoogte in ondiep water. "Dat wil je gewoon niet, als je crasht kun je de bodem raken."

Giel is met een snelle kite van 8 meter gegaan en hij raadt anderen aan met een 7 of 8 meter te varen. "Mensen gaan het ook proberen met een 9, maar dat gaat veel trager en het waait dan ook niet hard genoeg. Als je twee loops wil trekken, moet je dit zo snel mogelijk doen".

"Kleiner dan een 7 meter kite wil je niet gaan, en je wil minimaal 12 meter hoogte pakken, omdat anders de extremiteit afneemt", aldus de kersverse expert.

The hype is real

Inmiddels is de beweging richting de Double Megaloop niet meer te stoppen. Iedere competatieve kiter is op de hoogte van wat Giel heeft gedaan, is zich mentaal en fysiek aan het voorbereiden, of heeft inmiddels een dubbele Megaloop gedaan. Maar het is niet zonder risico en zelfs heel gevaarlijk.

De winnaar van Red Bull King of the Air 2021 Marc Jacobs trekt hem voor het eerst door en kan op veel positieve reacties rekenen. Onderstaande video laat mooi zien vanuit zijn POV hoe de Double Megaloop eruit ziet.

En ook Lasse Walker flikt het hem, zonder te crashen!

Maar niet alleen de Double Megaloop staat bij veel kiters op de agenda. Ook de S-loop heeft opnieuw aan populariteit gewonnen. Zie hier hoe Lasse hem finisht.

What's next?

Ze zijn het erover eens, Ruben en Lasse: dit is next level en deze ontwikkeling gaat weer voor nieuwe ontwikkelingen zorgen binnen de sport. "Dat is 100% zeker".

Ook gaan de prestaties van Giel invloed hebben op de performance tijdens Red Bull Megaloop, zegt Lenten. "We gaan tijdens het event sowieso dubbele Megaloops zien en ook variaties hierbinnen". Ruben verwacht dat de Double Megaloop een winning move kan worden, mits er wel hoog genoeg gesprongen wordt en met genoeg power. "Met een enkele Megaloop kom je nog steeds een stuk hoger, verder en je kunt je kite lager sturen", geeft Lasse aan. En dat blijven belangrijke jury criteria tijdens het event.

Wie de eerste gaat zijn die de eerste Double Megaloop met rotatie of board-off doet? We gaan het zien, hopelijk in Zandvoort tussen 1 april en 1 november.

