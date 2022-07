Wout is familie van Jose van Aert, een Nederlandse neef van de kant van zijn vader, die van 1988 tot 1994 in het profpeloton reed en deelnam aan de Tour de France en de Giro d'Italia. Jose Van Aert bereikte nooit de hoogten die de jongere van Aert nu aan het behalen is.

Lang voordat hij de weg op ging, maakte van Aert al naam in het veldrijden, niet alleen op nationaal niveau - hij won de eerste van vijf Belgische titels in 2016 - maar ook op het wereldtoneel. Hij is drievoudig wereldkampioen met een hattrick van titels van 2016 tot 2018 en hij is de huidige Belgisch kampioen.

Van Aert kwam samen met Mathieu van der Poel hoger op de ladder, maar Mathieu had vaak de overhand over hem. Vastbesloten om beter te worden, zocht van Aert de mental coach Rudy Heylen op. Over hem zei hij: "Hij heeft me geholpen de zaken om te draaien." Nadat hij met Heylen had gewerkt won hij binnen een paar maanden tijd zijn eerste nationale titel en vervolgens de wereldtitel.

