Wout van Aert staat zondag als topfavoriet aan de start van de 104de Ronde Van Vlaanderen. Pakt hij er na de Strade Bianche, Milaan-San Remo en twee ritzeges in de Tour de France nog een trofee bij? Dat is nog even afwachten, maar een ding is zeker: hij gaat er flink op los trappen!

Via de Instagram Stories van Red Bull Belgie kreeg iedereen de kans om vragen te stellen aan Wout van Aert. En er kwamen honderden binnen! Om ze allemaal te beantwoorden, was er te weinig tijd - blijkbaar moet hij zondag nog een klein wedstrijdje rijden - maar check hieronder al een hele lijst aan antwoorden.

Hoe stoom je jezelf klaar voor zondag? Eat, sleep, train, repeat?

"Twee dagen voor een klassieker zoals de Ronde van Vlaanderen doe ik het rustig aan. Zoveel mogelijk energie opsparen, de juiste voedingstoffen opnemen en goed slapen."

Hoe vaak trainde je toen je 15 was?

"Toen ik 15 jaar was trainde ik enkel voor het plezier. Toen lag de focus nog 100% op cyclo-cross. Elke woensdag hadden we wel een zware groepstraining."

Hoe komt het dat je sterker uit de blessure bent gekomen? Harder getraind of anders getraind?

"Ik weet niet of ik vandaag sterker ben door mijn blessure van vorig jaar. Ik ben nog maar 26 natuurlijk, en word nog elk jaar sterker. Gelukkig heeft mijn val daar geen grote impact op gehad."

Wout van Aert © Kramon

Wat is je allermooiste overwinning?

"Goud op het nationaal kampioenschap cyclo-cross in Lille is mijn mooiste overwinning. Het was mijn eerste nationale titel en mijn eerste overwinning in een nieuwe categorie. Die dag betekende erg veel voor me."

Wanneer wist je dat je een professioneel wielrenner wou worden?

"Het was mijn droom van kinds af aan! Ik nam voor het eerst deel aan een cyclo-cross race toen ik 8 jaar was en sindsdien droomde ik ervan om een professioneel wielrenner te worden. Dreams come true!"

Wat eet je het liefste na een wedstrijd?

"Mijn favoriete cheat meal is een flinke portie Belgische frieten. Na een overwinning of na de laatste race van het seizoen gaan we steeds rechtstreeks naar de frituur."

Wat is je grootste ambitie?

"Mijn ambitie in het wielrennen is om een gevarieerd palmares op te bouwen met overwinningen in zowel cyclo-cross als in het wegwielrennen."

Drink je Red Bull voor, tijdens of na een race?

"Ik drink normaal een Red Bull voor de race. En al zeker voor wedstrijden tegen de klok of in het veld. Het geeft me de vleugels die ik nodig heb!"

Wout van Aert / BK Tijdrijden © Sarah De Bie

Welke drie renners ga je zeker niet uit het oog verliezen zondag?

"Ik denk dat ik wel meer dan drie renners in het oog ga moeten houden, maar als ik er drie moet kiezen: Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Alberto Bettiol!"

Ga je winnen zondag?

"Ik zou heel graag ja zeggen! Het is natuurlijk mijn ambitie om te winnen. Maar het is een van de zwaarste races van het jaar en het is een lange weg naar de overwinning. Ik ga alles geven om die binnen te halen!"

Welke beklimming in de Ronde van Vlaanderen is je favoriet?

"Mijn favoriete beklimming is de Oude Kwaremont. Het is een van de belangrijkste punten op het parcours, hij is iets langer dan de andere beklimmingen en we doen hem drie keer."

Wie was je grootste inspiratie om professioneel wielrenner te worden?

"Erwin Vervecken en Bart Wellens zijn twee cyclo-crosshelden uit mijn regio. Ik keek van jongs af aan naar hen op!"

Wout van Aert could be the man to watch come the 2020–21 CX season © Rhode Van Elsen/Red Bull Content Pool

Waar denk je eigenlijk aan terwijl je aan het koersen bent?

"Tijdens mijn training kan ik goed nadenken. Ik neem de moeilijkste beslissingen wanneer ik op de fiets zit."

Als je nog maar één race zou kunnen winnen, welke zou dat dan zijn?

"Paris-Roubaix staat bovenaan mijn lijstje. Voor mij is dit de meest bijzondere eendagskoers. Jammer genoeg gaat hij dit jaar niet door, maar volgend jaar ga ik vol voor de overwinning!"

Wat is je advies voor jonge wielrenners?