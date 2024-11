dit keer echter niet om het uitschakelen van je tegenstander; nee, de kandidaten moesten een heuse Leap of Faith maken. Dit hield in dat zij van een

gingen de twaalf kandidaten als huurmoordenaar de virtuele wereld in. Het ging in

De eerste die de Leap of Faith wist te voltooien was niemand minder dan Egbert. Niet verrassend gezien de Rotterdammer Gamen als tweede naam heeft. Ook Cody Dakota wist de uitdaging snel te voltooien. De uiteindelijke strijd om niet als eerste afvaller richting de AFK-room te gaan ging tussen StreamwithLien, Appelkaas, en Cedje. Waar voor de laatste twee duidelijk geen carrière als professionele hoogspringer in het verschiet ligt, was het uiteindelijk

De eerste die de Leap of Faith wist te voltooien was niemand minder dan Egbert. Niet verrassend gezien de Rotterdammer Gamen als tweede naam heeft. Ook Cody Dakota wist de uitdaging snel te voltooien. De uiteindelijke strijd om niet als eerste afvaller richting de AFK-room te gaan ging tussen StreamwithLien, Appelkaas, en Cedje. Waar voor de laatste twee duidelijk geen carrière als professionele hoogspringer in het verschiet ligt, was het uiteindelijk StreamwithLien die aan het kortste eind trok . Met een luid Miauw-geroep moest Lien het podium als eerste verlaten. Erg jammer natuurlijk om als eerste afvaller, maar via de meekijkschermen en audioverbinding wel de mogelijk om Qucee van assistentie en commentaar te voorzien tijdens de volgende rondes!

De eerste die de Leap of Faith wist te voltooien was niemand minder dan Egbert. Niet verrassend gezien de Rotterdammer Gamen als tweede naam heeft. Ook Cody Dakota wist de uitdaging snel te voltooien. De uiteindelijke strijd om niet als eerste afvaller richting de AFK-room te gaan ging tussen StreamwithLien, Appelkaas, en Cedje. Waar voor de laatste twee duidelijk geen carrière als professionele hoogspringer in het verschiet ligt, was het uiteindelijk StreamwithLien die aan het kortste eind trok . Met een luid Miauw-geroep moest Lien het podium als eerste verlaten. Erg jammer natuurlijk om als eerste afvaller, maar via de meekijkschermen en audioverbinding wel de mogelijk om Qucee van assistentie en commentaar te voorzien tijdens de volgende rondes!

te worden is simpel racen natuurlijk veels te makkelijk 😏. Daarom hadden wij een twist toegevoegd; de besturing was compleet omgedraaid, links is rechts en vice versa dus.