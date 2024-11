, nee de deelnemers moesten een hond aaien 🐕. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het draait in The Division natuurlijk helemaal niet om dieren. Toch waren sommige kandidaten erg snel, zoals Ivan die binnen enkele minuten een hond geaaid had.

De eerste challenge van de dag stond in teken van The Division 2, een uitgebreid schietspel van Ubisoft. Maar schieten werd het niet , nee de deelnemers moesten een hond aaien 🐕. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het draait in The Division natuurlijk helemaal niet om dieren. Toch waren sommige kandidaten erg snel, zoals Ivan die binnen enkele minuten een hond geaaid had.

De deelnemer met de meeste problemen was Cedje . Die had überhaupt niet door dat de uitdaging was begonnen en had wellicht een slechte nacht gehad. Na een seconden of tien achterstand begon ook hij aan de challenge, maar moest helaas al snel zijn meerdere erkennen in de overgebleven kandidaten: Bassistent, Cody, Egbert, Chatmo, Kleine John, Dani Visser, Anass en Ivan. Onder luid gemiauw vertrok Cedje richting de AFK-Room, waar hij warm onthaald werd door Lies Zhara, Lien en Appelkaas.

In de tweede uitdaging stond Astro's Playroom op het programma; het allereerste spel op de PlayStation 5. Niet zo vreemd dus dat veel van de deelnemers het spel al een keer gespeeld of in ieder geval kenden. Dat zegt natuurlijk niet alles, want in Astro's Playroom moet je niet alleen de knoppen gebruiken om te bewegen. Het spel maakt namelijk ook gebruik van de bewegingssensor in de PlayStation 5 controller . Het level afmaken lukt dus alleen als je zelf mee zwingt met je karakter.

