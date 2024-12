Wie wordt de winnaar van Red Bull XP?

De eerste challenge van de finale moest worden uitgevochten in Sea of Thieves. Nouja, uitgevochten, meer uitgevist ! Want de finalisten moesten kijken wie binnen tien minuten zoveel mogelijk vissen kon vangen. Geen piraatje spelen dus deze keer. Cody ging zoals verwacht als een speer en wist binnen de tijd bijna tien vissen te vangen. Niet alleen dat, maar tussendoor liet hij zich zien als een echte chef door de vis ook nog eens te bakken. Na Power Unlimited misschien nieuwe carrièremogelijkheden, Cody?👨🏼‍🍳

De eerste challenge van de finale moest worden uitgevochten in Sea of Thieves. Nouja, uitgevochten, meer uitgevist ! Want de finalisten moesten kijken wie binnen tien minuten zoveel mogelijk vissen kon vangen. Geen piraatje spelen dus deze keer. Cody ging zoals verwacht als een speer en wist binnen de tijd bijna tien vissen te vangen. Niet alleen dat, maar tussendoor liet hij zich zien als een echte chef door de vis ook nog eens te bakken. Na Power Unlimited misschien nieuwe carrièremogelijkheden, Cody?👨🏼‍🍳