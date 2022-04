Ydwer is een vooraanstaand actiesportfotograaf, gespecialiseerd in kiteboard fotografie. Hij had al eerder de Wings for Life World Run gefotografeerd en was enthousiast over het goede doel. Maar op een anders normale donderdag in februari 2021 werd ruggenmergletsel zijn eigen realiteit.

Ydwer was in zijn vrije tijd lekker aan het surfen toen hij op zijn hoofd werd gekatapulteerd. Hij kon zich niet meer bewegen en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij na de slopende eerste uren - beademing, operatie, schrikbarend lage bloeddruk - begon op te knappen. Maar met een C6 ruggenmergletsel werd zijn leven op zijn kop gezet.

Ydwer had wat kracht in zijn linkerarm, maar zijn rechterarm was erg zwak en hij kon zijn handen en benen niet meer bewegen. "Na ongeveer vier weken revalidatie kon ik mijn grote linkerteen bewegen, en niet veel langer daarna kon ik wat spanning in mijn linkerbovenbeen zetten. Vanaf toen begon het heel langzaam op te bouwen", beschrijft hij. Vandaag de dag kan hij zichzelf in een staande positie duwen en precies een jaar na zijn ongeluk zette hij zijn eerste stappen buiten met zijn looprek. Hij moet het grootste deel van de dag wel in een rolstoel doorbrengen en zijn handen werken ''niet echt".

Ydwer van der Heide tijdens de Wings For Life World Run app run © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Verder gaan de uitdagingen van een ruggenmergletsel veel verder dan wat zichtbaar is. Ydwer beschrijft,

"Alles onder het punt van verwonding werkt niet, of niet zoals normaal. Bijvoorbeeld naar het toilet gaan, voedsel verteren, je bloeddruk, je temperatuur - en dat is meestal veel intenser dan niet kunnen lopen of je handen niet kunnen gebruiken." Ydwer van der Heide

Het was zijn vriendin die vroeg of hij mee wilde doen aan de Wings for Life World Run die amper drie maanden na zijn ongeluk plaatsvond. "Ik heb meteen ja gezegd, omdat ik het een heel mooi evenement vind", zegt Ydwer. "Het heeft veel impact, iedereen kan het doen en je kunt het overal ter wereld doen. Dat is uniek."

Hij vertelt verder: "Ik denk dat het heel goed is om bewustzijn te creëren. Het is onvoorstelbaar wat er gebeurt, dat het leven van mensen plotseling 180 graden kan draaien van wat ze gewend zijn. Als er een kans is om een manier te vinden om minder afhankelijk te zijn, dan moeten we dat proberen te bereiken."

3 min Ydwer zijn inspirerende verhaal!

Ydwer dankt zijn eigen vooruitgang voor een deel aan het behouden van een positieve instelling. In plaats van één groot doel te stellen, stelt hij kleinere doelen waarvan hij weet dat hij ze kan bereiken. Hij is weer begonnen met fotograferen, en hoewel hij niet dezelfde handigheid heeft, voelt hij een nieuwe vrijheid om te experimenteren. Hij heeft zelfs gewerkt aan een boek met zijn beste foto's aller tijden dat deze zomer zal worden uitgebracht.

Ydwer kijkt ernaar uit om weer deel te nemen aan de Wings for Life World Run met dit keer een nieuw doel: 100 meter lopen met zijn looprek.

"Mijn andere doel is om mensen te motiveren om mee te doen en te proberen zoveel mogelijk geld voor het onderzoek op te halen," zegt Ydwer. "Zelfs een klein verschil in verbetering kan enorm zijn voor mensen met een ruggengraat letsel. Het onderzoek gaat er dus niet alleen om dat we weer kunnen lopen, maar dat we ons leven een beetje kunnen verbeteren, want alle kleine beetjes samen maken een groot verschil."