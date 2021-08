De stranden in Nederland staan misschien niet bekend om hun hoge golven, maar wel om hun sterke windkracht. Perfect om te kitesurfen dus. Als je het kitesurfen eenmaal onder de knie hebt dan is het de uitdaging om allerlei tricks op de golven te doen. Check

Surfen is misschien wel de meest populaire watersport van de afgelopen jaren geworden en dat is niet gek! Surfen heeft namelijk de perfecte balans tussen hard werken en ultiem chillen. Dit komt vooral door de leuke surfcommunity, waar je al snel bij gaat horen, als je op een surfplank ligt. Zijn een dagje de golven niet hoog genoeg? Probeer dan eens te bodyboarden op de lagere golven.

Surfen is misschien wel de meest populaire watersport van de afgelopen jaren geworden en dat is niet gek! Surfen heeft namelijk de perfecte balans tussen hard werken en ultiem chillen. Dit komt vooral door de leuke surfcommunity, waar je al snel bij gaat horen, als je op een surfplank ligt. Zijn een dagje de golven niet hoog genoeg? Probeer dan eens te bodyboarden op de lagere golven.

Surfen is misschien wel de meest populaire watersport van de afgelopen jaren geworden en dat is niet gek! Surfen heeft namelijk de perfecte balans tussen hard werken en ultiem chillen. Dit komt vooral door de leuke surfcommunity, waar je al snel bij gaat horen, als je op een surfplank ligt. Zijn een dagje de golven niet hoog genoeg? Probeer dan eens te bodyboarden op de lagere golven.