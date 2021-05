la opp som en av tidenes beste alpinister. Gjennom en lang idrettskarriere har han opplevd flere alvorlige skader. Gang på gang har Aksel reist seg og kommet sterkere tilbake, men ikke alle er så heldige at de klarer å reise seg igjen. Hvert år rammes over 250 000 mennesker av alvorlige ryggmargsskader. For svært mange av disse betyr det i dag et liv i rullestol. Kunstverket Aksel og

på flere prosjekter tidligere, og fulgt med på saken lenge. Med tiden har forskere gjort nye funn og det er stadig håp om at man en dag vil finne en kur. Aksel kaller seg selv en optimist og sier at han har tro på at vi i fremtiden vil klare å løse problemer vi ikke får løst i dag.

– Det handler om å være optimist, noen ganger så er det et mål som ligger der fremme, men man vet ikke akkurat hvor langt fremme det er. Det er alltid noen som er optimistiske og noen som er mer nøytrale. Da trenger man noen lysglimt for at optimistene får med seg fler fra de nøytrale sånn at de største pådriverne ikke får så tung jobb med å dra med seg flere. Da er sjansen for å nå målet også mye, mye større.

