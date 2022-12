– Det er litt rart å si at jeg legger opp. Slik fortalte Aksel Lund Svindal til VG at idrettskarrieren var nådd slutten tilbake en vinterdag i 2019. Men om det er én ting alle toppidrettsutøvere har til felles så er det at selv om de legger ski, hansker eller hjelm på hylla dør aldri konkurranseinstinktet.

En telefonsamtale på nyåret formet en ny og uutforsket sti for en av Norges største idrettsstjerner. En invitasjon til testkjøring i Sverige, og muligheten til å sette seg bak rattet i en av verdens mest kjente bilmerker, var nok til å få den meritterte alpinisten hekta på en ny sport.

Året er 2022, og Aksel Lund Svindal er offisielt blitt racerbilsjåfør.

Deltar i et av Nordens gjeveste merkemesterskap

Aksel Lund Svindal har alltid vært motorinteressert. Flere ganger har han reist til Le Mans for å se det legendariske 24-timersløpet, og flere ganger dukket opp TV-skjermen under både MotoGP og Formel 1-løp. Etter testen i Sverige var det derimot klart for et nytt nivå, og på tide å hoppe inn i kjøredressen og ta på den ikoniske Red Bull-hjelmen.

Opprykket fra bilentusiast og tilskuer plasserer Svindal rett på startstreken, som rykende fersk sjåfør i supportserien til det gjeve Skandinaviske Porsche Carrera Cup-mesterskapet. I manges øyne tidenes feteste fritidsaktivitet i Sprint Challenge-mesterskapet – og denne gangen krydret med toppidrettsutøvers mentalitet.

— Det er en hobby, men så er det jo sånn at alle som har en hobby har lyst til å gjøre det om til noe ordentlig. Jeg tenker jo at man kan ha ambisjoner selv om det er en hobby, men det er absolutt en hobby, understreker Svindal til Red Bull før årets nest siste løpshelg i mesterskapet.

2 min Dennis Hauger gir Aksel racingtips på Rudskogen i filmen "Taming Speed"

De store likhetstrekkene og forskjellene

Selv om hobbysjåføren stiller til start med åpenbare mangler i form av erfaring og merittliste fra billøp, er ikke Svindal langt i fra et blankt ark. For selv om bilsport og alpint er det to vidt forskjellige idrettsgrener gir et langt liv i alpinbakken 39-åringen fordeler andre bilsportdebutanter ikke har.

— Når man skal kjøre svinger så handler det om friksjon, hvor mye grep finnes det og hvordan tar man med seg hastigheten gjennom en sving, sånn er det jo i alpint også, også er det ting som er helt annerledes, utdyper mannen som kan bevegelser i høy hastighet, før han fortsetter:

— Jeg er jo ikke vant med å ha folk foran og bak, og høyre og venstre. Også er det ingenting som heter bremsepunkt i alpint, flirer han. «Turn in» har vi også på en måte, når man skal inn i svingen, men ikke at man skal begynne å bremse før man skal på turn in. Det er en del ting som er veldig annerledes, men det er veldig gøy, gliser den tidligere toppalpinisten.

2 min Aksel og Sveriges prins Carl Philip på testløp i filmen "Taming Speed"

En annen forskjell han kjenner på er at bilsporten oppleves mye tryggere enn alpinsporten. Det er kanskje ikke så rart når man har vært vant til å være helt eksponert i hastigheter over lovlig fartsgrense ned isete alpinbakker.

Sikkerheten gir en annen trygghet

I mange bilsportgrener, spesielt GT-klassene som også Svindal forsøkte seg på i år har man for det første tak over hodet. Sjåføren er også omringet av et veltebur som forsterker hele karosseriet i bilen. Det personlige sikkerhetsutstyret er også langt mer omfattende enn det du har i en standardbil – eller i alpint – og inkluderer både sekspunktbelter og nakkekrage.

— Bilsport oppleves litt tryggere, og jeg vil nesten si det er det også. Selv om det av og til er veldig stygge skader i bilsport så er det mange flere sesongavsluttende skader i alpint, skader som gjør at man ikke får kjørt på ett år. Det er det heldigvis mindre av her, sier han, og kommer raskt på et eksempel der han selv har fått føle på kreftene bak rattet:

— Det har jeg jo vært med på selv da jeg kjørte rallycross.

Episoden han trekker frem er fra debuten i rallycross, der Svindal fikk muligheten til å kjøre i RX2e som er den helelektriske juniorklassen i VM. Helgen på Lånkebanen endte med et brutalt møte betongveggen, men som beskjedent nok bare endte med forbigående smerter.

– Det er jo et eksempel da, det var jo en ganske hard smell, og jeg gikk jo ut av bilen. Jeg har veldig respekt for sikkerhetsutstyret og at man må passe på at det er i orden, understreker han.

1 min Aksel Lund Svindal kjører rallycross i Spania

Kompetansen tar form

Erfaringene bak rattet i en Porsche, eller fra eksplosive rallycrossbiler på Lånkebanen, er bare to brikker i Aksel Lund Svindals stadig voksende kompetanse. Den meritterte alpinisten har alltid hatt en bilentusiast i seg, og fortalte tidligere i et intervju hvordan tiden fløy når han forsvant inn i motorbobla.

– Det går fort en time hvis jeg surfer etter biler på nett, noe jeg gjerne gjør hvis jeg slapper av, fortalte Aksel Lund Svindal i 2015, som på den tiden fullførte et bilprosjekt sammen med Andreas Mikkelsen .

– Jeg er misunnelig på Andreas som er rally-sjåfør, innrømte den da fortsatt veldig aktive alpinisten. På den tiden uvitende om at et nytt sportskapittel med et høyhastighets jag etter topplasseringer skulle bli nettopp i bilracing, men allerede med fartsegenskaper anerkjent av selv erfarne sjåfører.

– Aksel skjønte fort greia, og la merke til små detaljer, som at bilen mistet grepet i hundredeler, uttalte Andreas Mikkelsen for noen år tilbake, og la til:

– Likhetene mellom alpint og motorsport er også mange – ikke minst er Aksel et multitalent. Jeg skulle gjerne hatt med Aksel som co-pilot i et mindre seriøst løp, men han er litt for tung. Vi måtte nok ha slanket ham ned noen kilo først, spøkte den norske stjernesjåføren i 2015.

Se den unike fartsduellen mellom Mikkelsen og Lund Svindal her:

3 min Lund Svindal mot Mikkelsen Lund Svindal mot Mikkelsen

Det neste steget

Mye har skjedd siden prosjektet ned til Lysebotn, både med erfaring, kompetanse – og kanskje matchvekt. De siste åtte månedene har vært et brutalt krasjkurs i bilracing for Aksel Lund Svindal – et intenst år med flere erfaringer enn det mange bilsportutøvere bruker en hel karriere på å oppleve, og eventyret bak rattet ser ikke ut til å være over.

— Det kunne vært gøy med Carrera Cup neste år, sier han før han beskriver prestisjen i det som er selve smørøyet av det Skandinaviske Porsche-mesterskapet:

— Det er ikke hobby de holder på med. Det er 50 prosent rutinerte hobbyførere som har vært proffe, og en del som er proffe. Men det går jo an å være med fordi det er gøy, men jeg kan ikke komme dit å tro at jeg kan være med i toppen, forklarer Svindal.

Hvilke muligheter som er reelle dersom satsingen fortsetter kan folk nå gjøre seg opp en egen mening. Svindals uerfarne år i bilsportens verden har ikke vært en solotur, men en reise dokumentert i filmen «Taming speed» – en dokumentar som gir innblikk i hvordan verdens raskeste alpinist overfører fartsegenskapene til racingbanen.

Men selv ikke Hollywood-rammer og profesjonell oppfølging er nok til at Svindal ser for seg å sanke topplasseringer i neste års Carrera Cup:

— Helt usannsynlig. Jeg skal bruke mindre tid på det nå, og det er første året jeg gjør det. Det regnestykket går ikke opp, og de som er gode nå være mye bedre neste år. Men å være med fordi det er skinnsykt gøy, det hadde vært rått, sier den ferske racingsjåføren.

Se Aksels møte med bilracing i dokumentaren "Taming Speed" på Viaplay .