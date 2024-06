Fra kalde nord til Copacabana

Christian Sandlie Sørum Et unikt blikk for spillet og et hode fremmed for stress selv i de mest pressede situasjoner – ikke rart den slepne teknikeren Christian Sandlie Sørum er en del av verdens beste sandvolleyballduo.

Presentert med ordet "strandvolleyball" er det nærmest naturstridig at tankene skal ta deg til Norge, men takket være Anders og Christian er linken er selvfølge.

Det å bli internasjonal strandvolleyballs ansikter utad er et scenario ingen av dem så komme – hverken hver for seg, eller sammen.

