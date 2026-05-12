Klar for å sende dødsing inn i en ny æra

13. juni får Oslo noe det aldri har sett maken til: verdenspremieren på Red Bull Magaplask. Midt i et flytende stupeanlegg med ramper, lys, lyd og tusenvis av tilskuere, står én mann som perfekt frontfigur for hele galskapen – Arne Veim Haugland, som ikke legger lista lavt når han omtaler eventet:

– En rå opplevelse for oss som dødsere og et fett show for publikum! sier han.

For dødsmiljøet er han allerede en levende legende. Med verdenspremieren på Red Bull Magaplask skal han være med å definere hvordan sporten ser ut i neste kapittel.

Arne Haugland slutter aldri å søke nye eventyr © Arne Haugland

Filipstad Brygge i Oslo blir forvandlet til en flytende arena der et spesialbygd stupetårn reiser seg opp fra fjorden, med flere nivåer på opptil 15 meter over vannet. På toppen, «mini-ramps» som henter inspirasjon fra skate- og snøsport og dytter dødsing inn i helt nye linjer og vinkler.

Vil ta sporten tilbake til røttene

De siste årene har dødsing utviklet seg raskt – høyere stup, mer akrobatikk, mer teknikk. Det digger utøverne, men Arne er også tydelig på hva som står på spill:

– Sporten har utviklet seg til å bli mer og mer teknisk, noe som gjør det vanskelig for "mannen i gaten" å relatere seg til det som skjer, sier han.

Derfor betyr Red Bull Magaplask noe mer enn «bare» et nytt show, og på Filipstad blir akkurat det satt i system:

Verdenseliten i dødsing, et nytt og kompromissløst konkurranseformat og en publikumsramme som kan gi sporten et nytt internasjonalt løft.

– Her skal dødsingen bli tatt tilbake til å handle om råskap og personlighet, forteller Arne, som gleder seg til å være med på å kombinere utvikling og innovasjon med det som gjorde sporten magisk i utgangspunktet – den umiddelbare følelsen av «han der er helt gal, men jeg skjønner akkurat hva han prøver på».

Fra stupetårnet som treåring til dødslegende

Myten om Arne begynner tidlig. Som han fortalte i et intervju med Bergens Tidende i 2022, startet hoppkarrieren allerede som treåring da han nektet å høre på moren ved et stupebrett og bare kastet seg ut. Det er en historie som sier mye om typen.

Arne Haugland elsker å leken både på land, til vanns og i luften © Arne Haugland

Opp gjennom oppveksten på Os søkte han stadig mer fart og høyde – fra klipper i fjorden til organisert idrett. Da han la opp som håndballspiller for rundt ti år siden, åpnet det seg en ny verden. Ifølge Bergens Tidende begynte han da for alvor å utforske ekstremsport: dødsing, fallskjermhopping, klatring – alt som innebar luft under føttene og konsekvenser hvis du gjør feil.

I dag bor han i Bergen, jobber som eiendomsfotograf og er en sentral skikkelse i både Bergen Døds og Bergen Fallskjermklubb. Han har tatt VM-sølv i døds to år på rad – og blitt en av de mest respekterte dødsutøverne i verden.

– Det handler bare om å tørre. De aller fleste gangene er det hodet som stopper deg, sa han til Bergens Tidende.

For Arne Haugland er de færreste utfordringer for små © Daniel Tengs / Red Bull Content Pool

Verdens råeste dødsere, samlet i Oslo

For Arne er noe av det viktigste med Red Bull Magaplask at de beste i miljøet samles – på én scene, i én kveld, foran et publikum som står nesten helt ute i landingen.

– De kan forvente seg kreativitet og en solid dose med "send it"-mentalitet! Verdens mest kreative og råeste dødsere vil være på plass! lover han.

Formatet er alt annet enn tradisjonelt. I stedet for «bare» hopp og karaktersetting, deles konkurransen inn i temarunder som presser både kreativitet og showfaktor:

Kraft – med publikum som mål handler det om å komme så langt og stilfult som mulig ut fra stupetårnet

Air & Style – kaotisk freestyle der stil, uttrykk og personlighet betyr alt

Mini-ramps – en unik runde der utøverne må tøye selve definisjonen av hva dødsing kan være ut fra rampene på toppen av plattformen

Alt sammen bygget rundt én ting: å gjøre dødsing like rått å se på som det føles å hoppe.

En ny scene for et inkluderende miljø

– Når jeg kom inn i miljøet så fant jeg ut at det er en gjeng med herlige folk som ønsker å pushe sine egne grenser samtidig som en har det gøy sammen. Et utrolig inkluderende miljø som er lett å komme inn i.

Det er også derfor Red Bull Magaplask betyr noe mer enn spektakulære bilder. Ved å flytte sporten inn til Oslo, bygge en scene midt i byen og skru opp showfaktoren, senkes terskelen for alle som aldri har sett dødsing live før – men som kjenner det krible når noen kaster seg ut i et perfekt timet mageplask fra 15 meter.

Dette er Red Bull Magaplask Hva Verdenspremiere på et helt nytt dødsformat Når Lørdag 13. juni kl. 14.00

Til tross for alle resultatene og merittene er Arne klar på hva han gleder seg aller mest til:

– Til å ha det skamfett i lag med Boysa og lage tidenes show! Vi er klare for å gjøre det spektakulært.

Det passer godt med hvordan han ble beskrevet under Ekstremsportveko i Bergens Tidende: en fyr som nesten har gjort «alt» av ekstremsport, men som likevel setter miljø, samhold og lidenskap øverst.

Arne Haugland liker å snu opp ned på hverdagen © Arne Haugland