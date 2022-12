01 Faction – Roots

47 min Roots Faction’s third feature film explores the foundations of freeskiing as seen by the current generation.

Faction-teamets tredje fullfilm utforsker hvordan den nyere generasjonen ser på freeskiing. Vi tas med til alt fra grotter i Dolomittene via mørke kvelder i Ruka til de mytiske toppene rundt Verbier.

02 Snowmads: A Foreign Native

1 t 4 min Snowmads: A Foreign Native Freerider Fabian Lentsch kaster seg inn i en ny kultur gjennom en ett år lang roadtrip gjennom Iran.

Freerider Fabian Lentsch kaster seg inn i en ny kultur gjennom en ett år lang roadtrip gjennom Iran. For en gangs skyld opplever han et annet land uten følelsen av å være en turist.

03 Tess Ledeux – My Premiere

21 min My Premiere Se hvordan Tess Ledeux jobbet mot verdenstoppen

I My Premiere følger vi Tess Ledeux fra begynnelsen i Banger Park i Østerrike til hennes første medaljer, deltagelse i X Games og hvordan hun trente for å bli den første kvinnen i verden som landet trikset double cork 1620.

04 Highway Seventy-Three

24 min Highway Seventy-Three Begleite fünf Profi-Skifahrer auf ihrer Suche nach unberührten Lines entlang Neuseelands Great Alpine Highway

"The Great Alpine Highway" er en veistrekning i New Zealand som gir tilgang til det meste av landets beste terreng. I denne filmen følger vi fem profesjonelle skikjørere på jakt etter urørte linjer på tvers av New Zealand.

05 Teton Gravity Research – Stoke the Fire

1 t 13 min Stoke the Fire Denne skifilmen inneholder litt av alt og følger en variert gruppe med skikjørere til flere ulike locations.

Når alt kommer til alt handler det om å ha det gøy og å være stoka. Denne skifilmen inneholder litt av alt og følger en variert gruppe med skikjørere til flere ulike locations. På reisen blir vi påminnet hva som gjør skikjøring - og fjellene generelt - så spesielle.

06 Matchstick Productions – The Stomping Grounds

1 t 18 min The Stomping Grounds I The Stomping Grounds utforsker vi steder som skikjørere vender tilbake til gang på gang på jakt etter nye opplevelser og linjer som aldri før er blitt kjørt.

I The Stomping Grounds utforsker vi steder som skikjørere vender tilbake til gang på gang på jakt etter nye opplevelser og linjer som aldri før er blitt kjørt.

07 Tatum Monod – Passage

18 min Passage Für Tatum Monod ist Skifahren mehr als nur ein Sport. Erlebe, wie sie ihre Herkunft aus dem Freeskiing geprägt hat.

For Tatum Monod er freeskiing mer enn bare en idrett. I denne filmen får vi høre hennes historie og blir kjent med hva som gjør skikjøring så spesielt for Monod og hele familien hennes.

08 Teton Gravity Research – Make Believe

1 t 13 min Filmska preporuka: Make Believe Proslavite sportaše koji spajaju maštu i predanost, koji su odabrali živjeti svoj život na određeni način, od početka do stvarnosti, one koji su odlučili stvarati i vjerovati u svoje snove.

TGR ser tilbake på 25 år i game og har laget denne filmen som en feiring av de skikjørerne som blander fantasi og vilje til å skape seg det livet de har lyst til å leve. I Make Believe møter vi de som tør og gjøre noe annerledes for å gjøre sine drømmer til virkelighet.

09 Andrzej Bargiel – K2: The Impossible Descent

1 t 6 min K2: The Impossible Descent Følg Andrzej Bargiels episke ekspidisjon fra Polen til Pakistan, mens han står ned K2 på ski.

22. juli 2018 stod polske Andrzej Bargiel på 8,611 meters høyde med ski på beina, klar for å skrive historie. Følg hans reise fra toppen Polen til Pakistan på vei mot å bli den første personen gjennom historien som kjører ned beryktede K2 på ski.

10 Matchstick Productions – All In

59 min All In Ti, co pro lyžování dýchají. Sleduj směsici těch nejlepších freeskierů světa, kteří rozjezdí vše, co jim přijde pod lyže.

Er du klar for å se verdens beste skikjørere i alt fra store linjer i fjellene til tekniske rails i gatene og alt som ligger i mellom? All In viser det beste fra mannlige og kvinnelige skikjørere. For å gjøre det hele så miljøvennlig som mulig fokuserer de på lokale spots og har laget en film om skikjørere som elsker det de driver med.

11 Legs of Steel – Passenger

1 t 3 min Passenger Pro někoho je zima obdobím roku, na kterém opravdu záleží. A právě pro ty není překážkou ani cestování z Japonska přes Evropu až do Severní Ameriky, aby lyžování dávali všude, kde to jde.

For noen er vinteren den eneste årstiden som virkelig betyr noe og livet er en endeløs søken etter pudder. I Passenger blir vi med fra Japan til Europa og Nord-Amerika i en romantisk søken etter livets største glede, å kjøre ski i bunnløs pudder.

12 Matchstick Productions – Days of My Youth

1 t 2 min Days of My Youth Pocit věčného mládí získávaný z toho, co nejvíce milují. Podívej se na ty nejprogresivnější lyžaře, kteří ukazují brilantní kousky.

Den følelsen av evig ungdom som skikjørere får av å gjøre det de elsker er et sentralt tema for dette to års-prosjektet fra Matchstick Productions. Med noen av de aller beste skikjørerne som finnes viser filmen oppturene og nedturene som følger når folk får gjøre det de er best til.

13 Jérémie Heitz – La Liste

47 min La Liste Jérémie Heitz se rozhodl sjet 15 nejprudších alpských vrcholků z kategorie čtyřtisícovek. K tomu se ale potřeboval obrnit nejen vysokou fyzickou výkonností.

Jeremie Heitz tar utfordringen om å kjøre ski ned 15 av de bratteste 4000meter-toppene i Alpene i løpet av kun to sesonger. For å lykkes krever det enorm fysisk og mental styrke. Dette er en ny standard i freeride.

14 Karakoram Ski Expedition – Doo Sar

47 min Doo Sar: Film o skialpové expedici v Karákoramu Dva kamarádi a excelentní skialpinisti Andrzej Bargiel a Jędrek Baranowski po cestě pohořím Karákoram tvoří historii přesně podle sebe.

Bli med Andrzej Bargiel og Jędrek Baranowski på tur gjennom Karakoramfjellene for å skrive historie. Denne filmen er en reise full av lidenskap og kjærlighet mellom to venner og 6000 meters nedkjøringer.

15 Planet Watch – Streif

1 t 55 min Filmska preporuka: Streif Prati Aksela Lunda Svindala, Erika Guaya, Maxa Franza i Hannesa Reichelta kroz napornu, emotivnu i tešku godinu priprema za najopasniji svjetski skijaški izazov: Streif u Kitzbühelu.

Følg Aksel Lund Svindal, Erik Guay, Max Franz og Hannes Reichelt gjennom 12 følsomme måneder mens de trener til verdens farligste utforløp og den sagnomsuste bakken Die Streif i Kitzbuhel.

16 Mount St. Elias – A ski descent of 'The Man Eater'

1 t 40 min Mount St. Elias Přezdívá se jí The Man Eater, a to z jednoduchého důvodu: žádnému alpinistovi nedá výšlap zadarmo. Někteří se s touto horou ale porvali úspěšně.

Fjellet Mount Saint Elias har fått kallenavnet 'The Man Eater' og er et an Nord-Amerikas mest sagnomsuste fjell. Tre av verdens beste skikjørere tar utfordringen om å kjøre ski på ned et av de mest utfordrende fjellene i verden.

17 Matchstick Productions – Superheroes of Stoke

52 min Superheroes of Stoke Užij si návrat o 20 let do minulosti, kdy freeskieři dláždili cestičku tomu, jak tento sport vypadá dnes. A zároveň inspirovali nové, nadějné hvězdy.

Nyt et tilbakeblikk på 20 år med Matchstick Productions. De har vært med på å revolusjonere stil for freeskiere over hele verden og endret hvordan sporten sees på i dag.

18 Generations of Skiing – The spirit of continuous rebellion

30 min Generations of Freeskiing Ponoř se do neskutečného příběhu freestylového lyžování a sleduj, jak se tato disciplína vyvíjela. Čeká tě nezapomenutelná jízda.

Få et kjapt dypdykk inn i historien til freeskiing, hvor det kommer fra og hvordan det hele tiden utvikler seg. I denne filmen møter vi legender som Jon Olson, Bobby Brown og Jesper Tjäder som alle har vært med på å pushe sporten videre på hver sin måte.

19 Shades of Winter – PURE

49 min Shades of Winter: PURE Ty nejlepší lyžařky světa cestují od Aljašky až do Alp, aby poháněly svou vášeň k progresivnímu freestylingu. Poznej, co je v horách možné.

Verdens beste kvinnelige skikjørere tar turen fra Alaska til Alpene for å hente inspirasjon og drive. Oppdag hva som er mulig når en umettelig sult etter eventyr og utforskning slippes løs i fjellene.

20 Snowmads – A Journey Towards Eastern Suns

52 min Snowmads Profesionální lyžař Fabian Lentsch je tulákem skrznaskrz. Ve svém předělaná hasičské káře se proto vydal na Střední Východ, kde zažil ten nejnetradičnější výlet.

I en spesialtilpasset gammel brannbil legger Fabian Lentsch ut på reiser for å utforske topper på steder få andre ville tenke på å reise til for å kjøre ski. I denne filmen tar han oss med på en reise gjennom midtøsten med en gruppe veldig ulike skikjørere.

21 Faction Skis – The Collective

48 min The Collective Fra uoppdagete topper til handrails i byen. Faction Skis leverer en av årets beste skifilmer med The Collective.

I The Collective får vi servert en god, gammeldags teamfilm fra Faction Skis. Teamet består av flere av verdens beste skikjørere med navn som Candide Thovex, Antti Ollilla og Alex Hall. For oss nordmenn er det gøy å se at Eirik Sæterøy og Benjamin Forthun får med noen triks i filmen også.

22 Same Difference – The disciplines of modern skiing

1 t 11 min Same Difference Poznej všechny tři klíčové disciplíny moderního lyžování a ponoř se do úžasu doprovázeného těmi nejlepšími freeridovými lyžaři planety.

I Same Difference blir vi kjent med skikjørere fra ulike disipliner og blir med dem på en reise for å utforske det som knytter oss alle sammen; en lidenskap for å kjøre ski.

23 Bobby Brown – Dynamic Medium

25 min Dynamic Medium Vydej se na cestu s americkým freeridovým lyžařem Bobbym Brownem, který tě spolu se svými kamarády provede sněhovým dobrodružstvím napříč planetou.

Legendariske Bobby Brown tar oss med på søken etter den perfekte linjen. SPOILER ALERT: Gigantiske trippels i puddern!

24 Anna Segal and Nat Segal – Finding the Line

53 min Finding the Line Olympionička a šampionka ve slopestylu na X Games Anna Segal spolu se svou závodní sestrou Nat lyžují proto, aby porozuměly strachu i tomu, jak zapadá do jejich životů

Anna Segal har deltatt i OL og vunnet X Games-gull i løpet av karrieren. I denne filmen blir hun med sin mer storfjellvante søster Nat for å bruke skikjøringen for å forstå hvor stor rolle frykt spiller i livene deres.

25 Teton Gravity Research – Winterland

1 t 15 min Winterland Vyšperkovaný snímek o tom, jak lyžování a snowboarding vůbec začaly. Sleduj dobrodružnou cestu jednoho týmu, který své stopy zanechává na bájných lokacích.

Denne filmen er en stor feiring av røttene til ski og snowboard samlet. Følg et eventyrlysten crew til sagnomsuste locations på søken etter storheter fra fortiden.

26 Matchstick Productions – Huck Yeah!

1 t 5 min Filmska preporuka: Huck Yeah! Pridružite se ekipi vrhunskih svjetskih skijaša dok žestoko jure nekim od najspektakularnijih lokacija.

Forbered deg på å sitte igjen måpende når Hoji, Sam Kuch og Bobby Brown viser deg det de kan aller best; å kjøre ski på sin måte.

27 Legs of Steel – Action Men

14 min Action Men Paddy Graham, Markus Eder und die Gang finden sich zusammen um die Höhen und Tiefen eines epischen Ski-Abenteuers Revue passieren zu lassen.

I denne filmen fra gjengen i Legs of Steel forteller Paddy Graham og Markus Eder om oppturene og nedturene fra en av deres siste turer sammen på en kreativ måte som vi aldri har sett maken til.