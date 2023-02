Borte bra, men Dombås best

har hatt en forrykende start på sesongen. Det startet med verdenscupseier i Copper rett før jul. I januar sikret han seier i LAAX Open før han uken etterpå hentet hjem to gull og et sølv fra X Games i Aspen.

– Det går bra om dagen, det gjør det. Jeg tror at mye av grunnen til det er at jeg har hatt en bra pre-season og kjørt sjukt mye snowboard i år. Etter Saas-Fee, Stubai og USA kom jeg hjem til en perfekt park på Dombås og kjørte mange timer hver dag helt til konkurransene startet igjen.

Parken på Dombås, som ligger et steinkast fra huset Marcus har vokst opp i, har betydd mye for at han er blitt den snowboardkjøreren han er i dag.

