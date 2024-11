Freeskier Fabian Bösch tar pusten fra deg med sitt nye sirkus

Fabian Bösch har vunnet verdensmesterskap, gullmedaljer i X Games, og gått viralt med sin doble frontflip i en diger hoppbakke, men med sitt nye prosjekt – Circus Bösch – har den lekne sveitseren virkelig åpnet nye dører for sporten.

Glem klovner og løvetemmere! I Circus Bösch forvandler han den ikoniske toppen av Schilthorn i de sveitsiske Bern-Alpene til et ekte freeski-sirkus, med trapes, gymballer og snødekte rekkverk for å skape en forestilling full av innovative triks som tar freeski til et nytt nivå.

Trykk på play-knappen på videoen ovenfor for å bli med i Circus Bösch, og les videre for å finne ut hvordan han gjorde drømmen til virkelighet.

Fabian Bösch sitt siste freeski-eventyr åpner nye dører for sporten © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Stig inn i Circus Bösch

I Circus Bösch kjører Fabian Bösch på ulike elementer inspirert av et usannsynlig sted - treningsstudioet. Årevis med trening med treningsballer tente ideen, men i stedet for å bruke dem til trening ble de en del av et skihopp. Med den ideen som grunnlag ble sirkuset til virkelighet og inkluderte baller begravet i snøvulkaner, en spesiallaget "trapeshuske", slakk line og mye mye mer.

Bli kjent med de unike elementene drømt til virkelighet i Circus Bösch:

Fra kladdeark til full park

Selv om ideen til Circus Bösch ble født i Fabians hode var han avhengig av hjelp for å overføre de store triksene og visjonene til en stor nok park til å yte drømmen rettferdighet. Heldigvis hadde han et sterkt team som hjalp ham med å realisere det hele, og det sveitsiske selskapet Helvepark - et selskap kjent for å designe og bygge innovative snøparker - tok utfordringen med å skape dette sirkuset på fjelltoppen.

Helvepark jobbet tett sammen med Bösch for å lage skreddersydde trapes- og railoppsett som gjorde triksene mulig!

– Vi hadde aldri realisert noe lignende før. Disse elementene hadde aldri blitt bygget på denne måten, og vi ville aldri ha kommet på denne ideen selv, forklarer prosjektleder Sven Toller.

Ideene til Circus Bösch © Red Bull Helvepark-teamet som gjorde alt mulig © Jan Cadosch Parken blir til for Circus Bösch © Jan Cadosch

Helvepark planlegger, bygger og vedlikeholder snøparker for skianlegg, og tar på seg oppgaver som er så spesialiserte at de til og med må bygge noen av sine egne verktøy for visse jobber. Hovedattraksjonen i midten av arenaen er et stort hopp med en smal innkjøringsrampe – plankekjøring for Helvepark som var trygge på å alt fra beregning av kurven, tiden i lufta og kraften i landingen. De unike elementene derimot var en annen sak.

Basert på Fabians ideer utarbeidet de 3D-tegning, og konstruerte deretter alt av rails, trapes og husker. Alt spesiallaget av metallarbeidere eller stillasbyggere.

– Resultatet kunne gått alle veier, men magefølelsen til "shaperne" og meg sa at dette kom til å fungere, forklarer Sven.

Fem personer brukte omtrent to uker på å bygge sirkusarenaen i snøen.

– Vi lærte så mye av dette prosjektet: hvordan reagerer baller som spretter i snøen, hvordan fungerer en opp-ned-rail, og hvor nær må en trapes plasseres til hoppet! Måten Fabian deretter kjørte alt, og ble mer presis for hver forsøk, var imponerende, fortsetter prosjektlederen.

01 Fra trening til landing

Fabian startet på treningsstudioet. Han har alltid jobbet med gymballer, visste derfor godt hvordan de reagerte og kunne omtrent forestille seg hvordan det ville føles på ski. Hele veien vurderte han helheten i det han lekte seg frem til: Hva er sjansene mine? Kan dette i det hele tatt fungere?

På et tidspunkt prøvde han noen triks i snøen, og konklusjonen var klar:

– Fra det øyeblikket visste jeg at det kunne fungere, sier Fabian.

Fabian satte av ti dager på fjellet for å prøve triksene i snøen, men krevende vær gav ham til slutt bare tre dager. Tolv triks – triks han aldri hadde gjort før – på tre dager. Det var trangt.

1 min Fabian Bösch kjører opp ned på en rail Freeskier Fabian Bösch prøver et helt nytt triks der han kjører opp ned på en rail. Etter flere mislykkede forsøk mestrer han denne unike trikset.

1 min Fabian kombinerer ski og trapes Fabian Bösch prøver et nytt triks der han utfører en frontflip ved hjelp av en trapes. Etter flere mislykkede forsøk mestrer han også dette unike trikset.

1 min Fabian viser frem triksene sine på slacklinen Freeskier Fabian Bösch prøver et nytt triks der han sklir over en slackline. Etter flere mislykkede forsøk mestrer han dette helt unike trikset.

Den største utfordringen for Fabian var usikkerheten. Følelsen var god, men om alt ville fungere i virkeligheten forble uklart frem til siste dag på fjellet.

– Shaperne spurte meg for om "hvordan de kunne sette opp dette trikset for meg", men selv jeg som utøver visste ikke mer enn noen andre. Vi måtte hele tiden gjør vurderinger og ta beslutninger, og det tar timer eller dager å komme tilbake hvis du tar feil valg. Det var intenst, forteller freeskieren.

Fabian hadde ingen store fall, men måtte likevel kjempe for visjonen.

– Det som virkelig sitter igjen er de små krasjene. Når du prøver 30 ganger og mislykkes 30 ganger. Det kan du føle mye mer enn et stort fall, sier Bösch, som husker de mange små krasjene som så mentalt utmattende at det kan sammenlignes med å delta i et OL.

– Men du er alene i en konkurranse. Hvis du gjør feil, er det bare irriterende for deg selv. Det var 20 personer på fjellet i Circus Bösch, og de ville alle at jeg skulle gjøre disse triksene. Du vil ikke skuffe noen, forklarer han.

Sven fra Helvepark følte også dette presset:

– Jeg var fascinert av hvordan Fabian håndterte dette presset og fikk til alle triksene sine i snøen.

02 Fabian Bösch

Fabian Bösch ble født i Engelberg den 6. juli 1997. I dag er han en av verdens beste freeskiere i verden, og har sanket VM-titler i både slopestyle og big air, i tillegg til å ha vunnet gull i X Games.

De to neste årene vil Fabian igjen rette fokuset mot konkurranser, og målet om suksess i OL i Italia i 2026. Uten at det betyr at ideene får helt hvile, for som han selv sier:

Fabian Bösch © Jan Cadosch Som idrettsutøver er jeg veldig takknemlig for at jeg får muligheten til å gjøre prosjekter som dette, og håper at det kommer flere slike muligheter i fremtiden. Muligheter der jeg kan utforske bevegelsessekvenser og triks. Fabian Bösch